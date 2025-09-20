एशिया कप ग्रुप स्टेज में दिखा भारत का दबदबा, इस मामले में श्रीलंका से भी आगे; पाकिस्तान दूर-दूर तक नहीं

Asia Cup 2025 Updated Points Table- भारत ने ओमान को हराकर एशिया कप ग्रुप स्टेज में जीत की हैट्रिक लगाई। टीम इंडिया ने ग्रुप-ए की पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर रहते हुए सुपर-4 में कदम रखा।

Asia Cup 2025 Updated Points Table- सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने शुक्रवार, 19 सितंबर को ओमान को 21 रनों से हराकर एशिया कप 2025 में जीत की हैट्रिक लगाई। लगातार तीन जीत के साथ भारत ने ग्रुप स्टेज का अंत किया। एशिया कप 2025 ग्रुप-ए की पॉइंट्स टेबल में तो भारत नंबर-1 रहा, मगर दूसरे ग्रुप की अजेय टीम श्रीलंका को भी टीम इंडिया ने नेट रन रेट के मामले में धूल चटाई। बता दें, ग्रुप-बी से श्रीलंका ने भी ग्रुप स्टेज के सभी मैच जीते, मगर टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सभी 8 टीमों में सबसे बेहतरीन नेट रन रेट भारत का ही रहा। इससे टीम इंडिया का एशिया कप में दबदबा पता चलता है।

एशिया कप 2025 ग्रुप-ए पॉइंट्स टेबल ग्रुप-ए की पॉइंट्स टेबल की बात करें तो, भारत ने अपने तीनों मैच जीते और टीम इंडिया 6 पॉइंट्स के साथ पहले पायदान पर रही। भारत का नेट रन रेट +3.547 का रहा जो टूर्नामेंट में सबसे बेहतर है। वहीं इस ग्रुप में दूसरे पायदान पर रहते हुए पाकिस्तान ने सुपर-4 के लिए क्वालीफाई किया। पाकिस्तान को ग्रुप स्टेज में भारत के हाथों हार का सामना करना पड़ा, जिस वजह से उनके खाते में 4 ही अंक है। वहीं उनका नेट रन रेट +1.790 का है, जो उन्होंने यूएई और ओमान जैसी छोटी टीमों को हराकर हासिल किया।

टीम मैच जीत हार टाई नो रिजल्ट पॉइंट्स नेट रन रेट भारत 3 3 0 0 0 6 3.547 पाकिस्तान 3 2 1 0 0 4 1.79 यूएई 3 1 2 0 0 2 -1.984 ओमान 3 0 3 0 0 0 -2.6

एशिया कप 2025 ग्रुप-बी पॉइंट्स टेबल वहीं ग्रुप-बी से श्रीलंका और बांग्लादेश ने क्वालीफाई किया। अफगानिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग की टीमें ग्रुप स्टेज से ही टूर्नामेंट से बाहर हुई। अफगानिस्तान को श्रीलंका और बांग्लादेश से हार का सामना करना पड़ा। वहीं श्रीलंका इस ग्रुप में अजेय रही। श्रीलंका 6 पॉइंट्स व +1.278 के नेट रन रेट के साथ पहले पायदान पर रही।