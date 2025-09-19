Asia Cup 2025 Updated Points Table After AFG vs SL 11th Match India Sri Lanka On top 2 Teams Loss All Matches Asia Cup 2025 Points Table: भारत के साथ श्रीलंका ने जमाया नंबर-1 पर कब्जा; 2 टीमें नहीं खोल पाईं खाता, Cricket Hindi News - Hindustan
Asia Cup 2025 Updated Points Table- श्रीलंका ने अफगानिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 की ग्रुप स्टेज की पॉइंट्स टेबल का अंत पहले पायदान के साथ किया। दूसरे ग्रुप में भारत का एकतरफा राज है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 19 Sep 2025 07:09 AM
Asia Cup 2025 Points Table: भारत के साथ श्रीलंका ने जमाया नंबर-1 पर कब्जा; 2 टीमें नहीं खोल पाईं खाता

Asia Cup 2025 Updated Points Table- श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से धूल चटाकर एशिया कप 2025 में जीत की हैट्रिक लगाई। इस जीत के साथ श्रीलंका ने ग्रुप स्टेज का अंत पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर रहते हुए किया। ग्रुप-बी में श्रीलंका के बाद बांग्लादेश दूसरे पायदान पर रहा। इन दोनों टीमों ने एशिया कप के अगले चरण यानी सुपर-4 के लिए क्वालीफाई किया है। वहीं ग्रुप-ए से भारत और पाकिस्तान की टीमें अगले राउंड में पहुंचने में कामयाब रही। ग्रुप-बी की पॉइंट्स टेबल में भारत का एकतरफा राज है। आईए एक नजर एशिया कप 2025 की पॉइंट्स टेबल पर डालते हैं-

एशिया कप 2025 ग्रुप-बी पॉइंट्स टेबल

एशिया कप 2025 ग्रुप-बी की पॉइंट्स टेबल में श्रीलंका जीत की हैट्रिक लगाकर नंबर-1 पर है। वहीं बांग्लादेश तीन में से दो मैच जीतकर दूसरे पायदान पर है। बांग्लादेश को एकमात्र हार श्रीलंका के हाथों मिली। वहीं अफगानिस्तान तीन में से दो हार के साथ तीसरे पायदान पर रहा। अफगानिस्तान को श्रीलंका से पहले बांग्लादेश ने हराया था। वहीं ग्रुप की चौथी टीम हॉन्ग कॉन्ग एक भी मैच जीतने में कामयाब नहीं रही।

टीममैचजीतहारटाईनो रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
श्रीलंका3300061.278
बांग्लादेश321004-0.27
अफगानिस्तान3120021.241
हॉन्ग कॉन्ग303000-2.151

एशिया कप 2025 ग्रुप-ए पॉइंट्स टेबल

बात ग्रुप-ए की करें तो यहां से भारत और पाकिस्तान की टीमों ने सुपर-4 के लिए क्वालीफाई कर लिया है। भारत ने अभी तक खेले दोनों मुकाबले एकतरफा जीते हैं, जिस वजह से टीम इंडिया पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर बनी हुई है। वहीं पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ करो या मरो मैच में जीत दर्ज कर सुपर-4 का टिकट हासिल किया। पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में 3 में से 2 मैच जीतने में कामयाब रहा। उन्हें एकमात्र हार भारत से मिली। टीम इंडिया का ग्रुप स्टेज का आज आखिरी मैच ओमान के खिलाफ है। ग्रुप- ए में यूएई ने तीन में से एक मैच जीता, वहीं ओमान अभी तक खाता नहीं खोल पाया है।

टीममैचजीतहारटाईनो रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
इंडिया2200044.793
पाकिस्तान3210041.79
यूएई312002-1.984
ओमान202000-3.375
