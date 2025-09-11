Asia Cup 2025 में आज का मैच बांग्लादेश और हॉन्ग कॉन्ग के बीच, एक टीम का हो सकता है सफर समाप्त

Asia Cup 2025 में आज का मैच बांग्लादेश और हॉन्ग कॉन्ग के बीच है। एक टीम का सफर आज समाप्त हो सकता है। ये टीम हॉन्ग कॉन्ग चीन की है, जो पहला मैच हार चुकी है और एक मैच ही इस टीम का फिर बचेगा।

Asia Cup 2025 में आज का मैच किस-किस टीम के बीच है और कितने बजे शुरू होगा? ये जान लीजिए। एक टीम का आज सफर समाप्त हो सकता है और फिर वह टीम सुपर 4 के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाएगी। टी20 फॉर्मेट में यूएई में खेले जा रहे एशिया कप 2025 का तीसरा लीग मैच आज बांग्लादेश और हॉन्ग कॉन्ग के बीच है। इनमें से हॉन्ग कॉन्ग चीन की टीम का सफर आज टूर्नामेंट से समाप्त हो सकता है, क्योंकि ये टीम पहला मैच हार चुकी है। एक और मैच हारी तो टीम सुपर 4 की रेस से बाहर हो जाएगी। भले ही एक मैच टीम बाद में खेलेगी।

बांग्लादेश और हॉन्ग कॉन्ग चीन के बीच ये मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। लोकल टाइम के अनुसार मैच साढ़े 6 बजे शुरू होगा, लेकिन उस समय भारत में रात के 8 बजे होंगे। एक ही मुकाबला आज भी खेला जाएगा। पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक दिन डबल हेडर है, जो सोमवार 15 सितंबर को है। यूएई और ओमान के बीच दोपहर साढ़े 5 बजे से और श्रीलंका और हॉन्ग कॉन्ग के बीच रात 8 बजे से मैच होगा। इसके अलावा सारे मैच सिंगल हेडर हैं। 22 सितंबर को एक भी मुकाबला इस टूर्नामेंट का नहीं है। दो मैच अब तक खेले गए हैं। इनमें से एक मैच में अफगानिस्तान ने और एक मैच में भारत ने जीत दर्ज की है। अफगानिस्तान ने हॉन्ग कॉन्ग को ही हराया था। ऐसे में एक और हार इस टीम के सुपर 4 में जाने के सारे दरवाजे बंद कर देगी।