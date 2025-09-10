एशिया कप में भारत का धमाका, यूएई के खिलाफ पहले ही मैच में दर्ज की इतनी बड़ी जीत

भारतीय टीम ने बुधवार को यूएई के खिलाफ मुकाबले में शेष गेंद रहते हुए सबसे बड़ी जीत हासिल की। भारत ने स्कॉटलैंड के खिलाफ अपना चार साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। भारत ने पहले मैच में सिर्फ 27 गेंद में जीत दर्ज की।

भारत ने बुधवार को एशिया कप के दूसरे मैच में संयुक्त अरब अमीरात को 93 गेंदे शेष रहते नौ विकेट से हरा दिया। यूएई की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 13.1 ओवर में सभी विकेट खोकर 57 रन ही बना सकी। इसके जवाब में भारत ने 4.3 ओवर में एक विकेट पर 60 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। इसके साथ ही भारत ने टी20 इंरनेशनल क्रिकेट में (फुल मेंबर टीम) शेष गेंद के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। 93 गेंद रहते हुए भारत ने यह मैच अपने नाम कर लिया।

टी20 में फुल मेंबर टीम द्वारा सर्वाधिक शेष गेंद रहते हुए जीत हासिल करने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम है। इंग्लैंड ने ओमान के खिलाफ 2024 में 101 गेंद शेष रहते मैच अपने नाम किया था। भारतीय टीम इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। भारतीय टीम ने दुबई में यूएई के खिलाफ 93 गेंद शेष रहते मैच जीता। श्रीलंका की टीम ने नीदरलैंड के खिलाफ 2014 में 90 गेंद शेष रहते मैच अपने नाम किया। जिम्बाब्वे ने 2024 में नैरोबी के खिलाफ इतने ही गेंद पहले जीत हासिल की। इससे पहले भारत ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 2021 में 81 गेंद शेष रहते सबसे बड़ी जीत हासिल की थी।

58 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा करने उतरी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी अच्छी शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 48 रन जोड़े। चौथे ओवर में जुनैद सिद्दीकी ने अभिषेक शर्मा को आउटकर यूएई को पहली सफलता दिलाई। अभिषेक शर्मा ने 16 गेंदों में तीन छक्के और दो चौके लगाते हुए 30 रनों की पारी खेली। शुभमन गिल ने नौ गेंदों दो चौके और एक छक्का लगाते हुए (नाबाद 20) रन बनाये।