Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Asia Cup 2025 Super 4 Updated Points Table After IND vs PAK Match 2 India On To After Beat Pakistan Know where is BAN SL

Asia Cup 2025 Super 4 Points Table: भारत का धमाकेदार आगाज, BAN को पछाड़ बना नंबर-1; पाकिस्तान सबसे फिसड्डी

Asia Cup 2025 Super 4 Updated Points Table- भारत ने पाकिस्तान को सुपर-4 के अपने पहले मुकाबले में 6 विकेट से रौंदकर पॉइंट्स टेबल में पहला स्थान हासिल कर लिया है। वहीं पाकिस्तान सबसे नीचे चौथे नंबर पर है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 22 Sep 2025 05:53 AM
Asia Cup 2025 Super 4 Updated Points Table- सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया का ग्रुप स्टेज के बाद सुपर-4 की पॉइंट्स टेबल में भी दबदबा देखने को मिल रहा है। भारत ने ग्रुप स्टेज में जीत की हैट्रिक लगाते हुए सुपर-4 के लिए क्वालीफाई किया था। टीम इंडिया ग्रुप स्टेज में पहले पायदान पर रही थी। वहीं अब सुपर-4 में अपने पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान को 6 विकेट से धूल चटाकर टीम इंडिया ने यहां भी नंबर-1 का स्थान हासिल कर लिया है। सुपर-4 में भारत, पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश और श्रीलंका ने क्वालीफाई किया है। सभी टीमों ने एक-एक मैच खेल लिया है। भारत एशिया कप सुपर-4 पॉइंट्स टेबल में 2 अंक के साथ पहले पायदान पर है, जबकि इतने ही अंकों के साथ बांग्लादेश दूसरे नंबर पर है।

एशिया कप 2025 सुपर-4 पॉइंट्स टेबल

बांग्लादेश ने सुपर-4 के पहले मुकाबले में श्रीलंका को पटखनी दी थी। इस जीत के साथ उन्होंने सुपर-4 पॉइंट्स टेबल में खाता खोला था, हालांकि बेहतर नेट रन रेट होने की वजह से भारत बांग्लादेश को पछाड़ नंबर-1 बन गया है। बांग्लादेश ने श्रीलंका पर एक गेंद रहते 4 विकेट से जीत दर्ज की थी जिसके बाद उनका नेट रन रेट +0.121 का है, जबकि टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 गेंदें और 6 विकेट शेष रहते हराया जिस वजह से उनका नेट रन रेट +0.689 का है।

भारत की इस हार से पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है। टीम -0.689 के नेट रन रेट के साथ सबसे नीचे चौथे पायदान पर है। वहीं श्रीलंका तीसरे नंबर पर है।

टीममैचजीतहारटाईनो रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
इंडिया1100020.689
बांग्लादेश1100020.121
श्रीलंका101000-0.121
पाकिस्तान101000-0.689

कैसा रहा IND vs PAK मैच

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने अटैकिंग शुरुआत की। फखर जमन और साहिबजादा फरहान (58) ने पहले विकेट के लिए 15 गेंदों में 21 रन जोड़े। इस जोड़ी को हार्दिक पांड्या ने तोड़ा और भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद सैम अयूब ने फरहान का साथ दिया और 10 ओवर में 91 रन बोर्ड पर लगा दिए। उस समय लग रहा था कि पाकिस्तान 200 के स्कोर तक भी पहुंच सकता है। मगर आधी पारी के बाद शिवम दुबे अटैक पर आए और उन्होंने मैच ही पलट दिया। दूबे ने सैम अयूब और साहिबज़ादा फरहान के रूप में दो बड़े विकेट लेकर पाकिस्तान की गाड़ी को रोक दिया। इस दौरान उन्हें कुलदीप यादव का भी साथ मिला। पाकिस्तान 20 ओवर में 171 रन बोर्ड पर लगा पाया।

इस स्कोर का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को अभिषेक शर्मा (74) और शुभमन गिल (47) की जोड़ी ने तूफानी शुरुआत दी। पहले विकेट के लिए दोनों ने 9.5 ओवर में 105 रन जोड़े। इसके बाद बाकी बल्लबाजों का काम आसान हो गया था। सूर्यकुमार यादव भले ही खाता ना खोल पाए हों, मगर तिलक वर्मा ने 19 गेंदों पर 30 रन बनाकर भारत की जीत सुनिश्चित की।

