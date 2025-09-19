Asia Cup 2025 Super 4 Team India Schedule Dates Revealed Know Here IND vs PAK at 21st SEP Remaining 2 Mat vs BAN SL Asia Cup सुपर-4 में कैसा है टीम इंडिया का शेड्यूल? देखें पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से कब होगी भिड़ंत, Cricket Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Asia Cup 2025 Super 4 Team India Schedule Dates Revealed Know Here IND vs PAK at 21st SEP Remaining 2 Mat vs BAN SL

Asia Cup सुपर-4 में कैसा है टीम इंडिया का शेड्यूल? देखें पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से कब होगी भिड़ंत

Asia Cup 2025 Super 4 Team India Schedule- श्रीलंका और बांग्लादेश के सुपर-4 के लिए क्वालीफाई होने के साथ-साथ भारत का आगे का शेड्यूल भी साफ हो गया है। 21 सितंबर को टीम इंडिया का सामना पाकिस्तान से होना है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 19 Sep 2025 05:45 AM
Asia Cup सुपर-4 में कैसा है टीम इंडिया का शेड्यूल? देखें पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से कब होगी भिड़ंत

Asia Cup 2025 Super 4 Team India Schedule- श्रीलंका ने अफगानिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 सुपर-4 के लिए क्वालीफाई कर लिया है। श्रीलंका की जीत से बांग्लादेश को भी फायदा हुआ है क्योंकि उन्होंने भी अगले राउंड में अपनी जगह बना ली है। इस तरह भारत के सुपर-4 के शेड्यूल की तस्वीर साफ हो गई है। टीम इंडिया को सुपर-4 में पाकिस्तान के अलावा अब श्रीलंका और बांग्लादेश से भिड़ना है। यह तीन मैच फाइनल की राह तय करेंगे। भारत को अगर खिताबी मुकाबले में जगह बनानी है तो कम से कम दो मैच जीतने होंगे, हालांकि इसके बाद भी पेंच नेट रन रेट पर फंस सकता है। ऐसे में टीम इंडिया की नजरें क्लीन स्वीप पर होगी।

भारत का ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला ओमान से है। इस मुकाबले में टीम इंडिया फेवरेट है। अगर इस मैच में कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता है तो भारत सुपर-4 का अपना पहला मैच पाकिस्तान से तो अगले दो मैच क्रमश: बांग्लादेश और श्रीलंका से खेलेगा।

एशिया कप 2025 टीम इंडिया सुपर-4 शेड्यूल-

21 सितंबर- इंडिया वर्सेस पाकिस्तान

24 सितंबर- इंडिया वर्सेस बांग्लादेश

26 सितंबर- इंडिया वर्सेस श्रीलंका

एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला रविवार, 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। सुपर-4 की पॉइंट्स टेबल में टॉप-2 में रहने वाली टीमों को खिताबी मुकाबले का टिकट मिलेगा।

ग्रुप स्टेज में भारत ने मचाया धमाल

यूएई के खिलाफ 9 विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज कर भारत ने एशिया कप 2025 में अपने अभियान का आगाज किया था। इसके बाद चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को उन्होंने एकतरफा मुकाबले में 7 विकेट से धूल चटाई थी। हालांकि हैंडशेक विवाद के चलते IND vs PAK मैच ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। भारत का तीसरा मैच ओमान के खिलाफ इस मैच में टीम इंडिया की नजरें जीत की हैट्रिक लगाने पर होगी।

