Asia Cup 2025 Super 4 Qualification Scenario Why has India not yet got Qualify Can Pakistan be out of the Tournament भारत को अभी तक क्यों नहीं मिला सुपर-4 का टिकट? क्या पाकिस्तान हो सकता है एशिया कप से बाहर; समझें समीकरण, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Asia Cup 2025 Super 4 Qualification Scenario Why has India not yet got Qualify Can Pakistan be out of the Tournament

भारत को अभी तक क्यों नहीं मिला सुपर-4 का टिकट? क्या पाकिस्तान हो सकता है एशिया कप से बाहर; समझें समीकरण

Asia Cup 2025 Super 4 Qualification Scenario- भारत ने पाकिस्तान को रौंदकर एशिया कप 2025 में अपना लगातार दूसरा मैच जीत लिया है, इसके बावजूद टीम इंडिया को सुपर-4 का टिकट नहीं मिला है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 15 Sep 2025 08:21 AM
share Share
Follow Us on
भारत को अभी तक क्यों नहीं मिला सुपर-4 का टिकट? क्या पाकिस्तान हो सकता है एशिया कप से बाहर; समझें समीकरण

Asia Cup 2025 Super 4 Qualification Scenario- सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को हराकर अपना लगातार दूसरा मैच जीत लिया है। हालांकि इस जीत के बावजूद भी टीम इंडिया को अगले राउंड यानी सुपर-4 का टिकट नहीं मिला है। भारत ने अपने पहले मैच में हॉन्ग कॉन्ग पर 9 विकेट से तो दूसरे मैच में पाकिस्तान पर 7 विकेट से आसान जीत दर्ज की। आईए जानते हैं क्यों भारत अभी तक सुपर-4 के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाया और क्या टीम इंडिया से मिली हार के बाद पाकिस्तान एशिया कप से ही बहार हो सकता है?

ये भी पढ़ें:SKY ने PAK प्लेयर्स से हाथ ना मिलाने पर तोड़ी चुप्पी; कुछ चीजें खेल भावना से…

भारत को अभी तक क्यों नहीं मिला सुपर-4 का टिकट

एशिया कप 2025 ग्रुप-ए की पॉइंट्स टेबल में भारत लगातार दो मैच जीतकर पहले नंबर पर बना हुआ है। भारत का नेट रन रेट (+4.793) भी कमाल का है। वहीं पाकिस्तान 2 पॉइंट्स के साथ दूसरे पायदान पर है।

भारत को अभी तक सुपर-4 का टिकट इसलिए नहीं मिला है क्योंकि अभी तक ग्रुप में मौजूद सभी टीमों के पास अगले राउंड में जगह बनाने का मौका है। भारत का ग्रुप स्टेज का तीसरा मुकाबला ओमान के खिलाफ है, अगर टीम इंडिया को इस मैच में उलटफेर का शिकार करना पड़ता है तो भारत की गाड़ी 4 पॉइंट्स पर ही अटकी रह जाएगी।

ये भी पढ़ें:बॉर्डर से मैदान तक, पाकिस्तान को धूल चटाने पर क्या बोले गंभीर? भारतीय सेना…

वहीं भारत के अलावा पाकिस्तान, ओमान और यूएई तीनों टीमों के पास 4-4 अंकों तक पहुंचने का मौका होगा। इस वजह से भारत को अभी तक सुपर-4 का टिकट नहीं मिला है।

भारत को सुपर-4 में पहुंचने के लिए क्या करना होगा?

भारत को सुपर-4 में जगह बनाने के लिए अपने अगले मुकाबले में ओमान पर जीत दर्ज करनी होगी। ओमान पर जीत हासिल करते ही भारत के खाते में 6 अंक हो जाएंगे और टीम इंडिया अगले राउंड के लिए क्वालीफाई कर जाएगी।

क्या पाकिस्तान हो सकता है एशिया कप 2025 से बाहर?

हां, मगर इसके चांसेस काफी कम है। पाकिस्तान का ग्रुप स्टेज का तीसरा मैच यूएई के खिलाफ है। अगर इस मैच में भी मैन इन ग्रीन को हार मिलती है तो उनकी गाड़ी 2 पॉइंट्स पर अटक जाएगी। ऐसे में ओमान और यूएई दोनों टीमों के पास 4-4 पॉइंट्स तक पहुंचकर सुपर-4 में जगह बनाने का मौका होगा। इस स्थिति में पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो सकता है।

Asia Cup 2025 India Vs Pakistan
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज,IND vs PAK Live , Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |