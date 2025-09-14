Asia Cup 2025 Super 4 Qualification Scenario 4 teams including Bangladesh are in danger Eyes On IND vs PAK Match बांग्लादेश समेत ये 4 टीमें हो सकती हैं एशिया कप से बाहर, जानें सुपर-4 का समीकरण, Cricket Hindi News - Hindustan
बांग्लादेश समेत ये 4 टीमें हो सकती हैं एशिया कप से बाहर, जानें सुपर-4 का समीकरण

Asia Cup 2025 Super 4 Qualification Scenario- श्रीलंका से मिली एकमात्र हार के बाद बांग्लादेश पर भी एशिया कप से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। उनका आखिरी मैच अफगानिस्तान के खिलाफ 16 सितंबर को है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 14 Sep 2025 06:11 AM
Asia Cup 2025 Super 4 Qualification Scenario- एशिया कप 2025 के अभी 5 ही मैच हुए है, मगर 4 टीमों पर अभी से टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। शनिवार, 13 सितंबर को टूर्नामेंट का 5वां मैच श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेला गया, जहां श्रीलंका ने 6 विकेट से आसान जीत दर्ज कर एशिया कप 2025 पॉइंट्स टेबल में अपना खाता खोला। बांग्लादेश की यह टूर्नामेंट की पहली हार है, इसके बावजूद उन पर एशिया कप से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। बांग्लादेश ही नहीं उनके अलावा 3 और ऐसी टीमें हैं जो टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है, वहीं अन्य 4 टीमों को सुपर-4 का टिकट मिल सकता है। आईए समझते हैं किस टीम को सुपर-4 में पहुंचने के लिए क्या-क्या करना होगा?

बांग्लादेश को कैसे मिलेगा सुपर-4 का टिकट?

बांग्लादेश ने अभी तक 2 मैच खेले हैं, एक में उन्हें जीत मिली है और एक में हार। टीम 2 पॉइंट्स के साथ एशिया कप 2025 ग्रुप-बी की पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर है। बांग्लादेश का ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच अफगानिस्तान के खिलाफ है। सुपर-4 के लिए क्वालीफाई करने के लिए उन्हें हर हाल में यह मैच जीतना होगा, अगर बांग्लादेश अफगानिस्तान से हारता है तो वह टूर्नामेंट से सीधा-सीधा बाहर हो जाएगा। वहीं जीत उन्हें टूर्नामेंट में बनाए रख सकती है। अफगानिस्तान पर जीत के बाद उन्हें श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान मैच पर निर्भर रहना होगा। अगर इस मैच में अफगानिस्तान जीतता है तो मामला नेट रन रेट पर फंस सकता है।

बांग्लादेश के अलावा हॉन्ग-कॉन्ग, ओमान और यूएई हो सकते हैं एशिया कप से बाहर

हॉन्ग कॉन्ग ने अभी तक एशिया कप 2025 के दो मुकाबले खेले हैं और दोनों में ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। उनका आखिरी मैच श्रीलंका के खिलाफ है, टीम को अगर तीसरे मैच में भी हार का सामना करना पड़ता है तो वह एशिया कप से बाहर हो जाएगी। वहीं ग्रुप-ए में भारत और पाकिस्तान की टीमें सुपर-4 में पहुंचने के लिए फेवरेट है। ऐसे में एक-एक मैच हार चुकी ओमान और यूएई की टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है।

आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच पर सबकी नजरें

भारत और पाकिस्तान के बीच आज यानी रविवार, 14 सितंबर को एशिया कप 2025 का 6ठा मैच खेला जाना है। इस मैच के जरिए फैंस को सुपर-4 की पहली टीम मिल सकती है। भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही अपने-अपने पहले मैच जीते हैं। दूसरा मैच जीतकर आज कोई एक टीम सुपर-4 का टिकट हासिल कर सकती है।

