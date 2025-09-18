Asia Cup 2025 से बाहर हुईं ये 3 टीमें, आज SL vs AFG मैच से होगी सुपर-4 की तस्वीर साफ; समझें समीकरण

Asia Cup 2025 Super 4 Qualification Scenario- एशिया कप 2025 ग्रुप स्टेज के दो मैच अभी और बाकी है, अभी तक तक 8 में से तीन टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। आज एक और टीम का पत्ता कटेगा।

Asia Cup 2025 Super 4 Qualification Scenario- पाकिस्तान से मिली हार के साथ यूएई का एशिया कप 2025 में सफर समाप्त हो गया है। यूएई इसी के साथ एशिया कप से बाहर होने वाली तीसरी टीम बन गई है। उनसे पहले ग्रुप-ए से ओमान और ग्रुप-बी से हॉन्ग कॉन्ग की टीमें टूर्नामेंट से बाहर हुईं हैं, इन दोनों टीमों ने एक भी मैच नहीं जीता है। वहीं आज श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच ग्रुप-बी का एक अहम मुकाबला खेला जाना है। इस मैच के बाद सुपर-4 की तस्वीर साफ हो जाएगी और टूर्नामेंट से बाहर होने वाली चौथी टीम का भी नाम साफ हो जाएगा। अभी तक भारत और पाकिस्तान ने ही सुपर-4 का टिकट कटाया है। ग्रुप-बी से श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश रेस में हैं।

श्रीलंका को कैसे मिलेगा सुपर-4 का टिकट? एशिया कप में अभी तक लगातार दो मैच जीतकर श्रीलंकाई टीम ग्रुप-बी की पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर बनी हुई है। अगर आज अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में टीम जीत दर्ज करती है तो वह बिना किसी परेशानी के शान से सुपर-4 में कदम रखेगी, वहीं अफगानिस्तान कोई बड़ा उलटफेर कर श्रीलंका को हराने में कामयाब रहती है तो मामला नेट रन रेट पर फंस सकता है। श्रीलंका का नेट रन रेट फिलहाल +1.546 का है।

अफगानिस्तान मुश्किल में बांग्लादेश से पिछला मैच हारने के बाद अफगानिस्तान की टीम मुश्किल में है। आज श्रीलंका के खिलाफ उनका करो या मरो मुकाबला है। अगर आज अफगानिस्तान श्रीलंका को हराने में कामयाब रहीती है तो वह सुपर-4 का टिकट कटा सकती है क्योंकि उनका नेट रन रेट बाकी दोनों टीमों से बेहतर है, वहीं उन्हें हार का सामना करना पड़ता है तो वह सीधा-सीधा टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे।