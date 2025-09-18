Asia Cup 2025 Super 4 How Many Teams Qualify Know When will the IND vs PAK match take place Asia Cup सुपर-4 के लिए अभी तक किन टीमों ने कटाया टिकट? जानें कब होगा IND vs PAK मैच, Cricket Hindi News - Hindustan
Asia Cup सुपर-4 के लिए अभी तक किन टीमों ने कटाया टिकट? जानें कब होगा IND vs PAK मैच

Asia Cup 2025 Super 4- भारत के बाद पाकिस्तान ने एशिया कप सुपर-4 के लिए क्वालीफाई कर लिया है। अब ग्रुप-बी से श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में से कोई दो टीमें अगले राउंड में पहुंचेगी।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 18 Sep 2025 06:04 AM
Asia Cup 2025 Super 4- सलमान आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान की टीम ने बुधवार, 17 सितंबर की रात यूएई को हराकर सुपर-4 का टिकट हासिल किया। इसी के साथ पाकिस्तान एशिया कप 2025 के अगले राउंड यानी सुपर-4 में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है। ग्रुप-ए से यूएई और ओमान बाहर हो गए हैं। वहीं अब बची दो टीमों का फैसला ग्रुप-बी से होना है जिसमें श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच लड़ाई है। वहीं ग्रुप-बी से अभी तक हॉन्ग कॉन्ग की टीम टूर्नामेंट से बाहर हुई है। आईए एक नजर सुपर-4 के शेड्यूल पर डालते हैं।

कब होगा IND vs PAK मैच

ग्रुप स्टेज में हुए बवाल के बाद फैंस बेसब्री से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के दूसरे राउंड का वेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के सुपर-4 के लिए क्वालीफाई करने के बाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दूसरे मैच की तारीख भी साफ हो गई है। रविवार, 21 सितंबर को अब फैंस एक बार फिर IND vs PAK मैच का लुत्फ उठा पाएंगे।

कैसा रहा पाकिस्तान वर्सेस यूएई मैच?

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत एक बार फिर अच्छी नहीं रही। सैम अयूब लगातार तीसरी बार टूर्नामेंट में अपना खाता खोलने में असफल रहे, वहीं साथी ओपनर साहिबजादा फरहान भी सस्ते में आउट हुए। पाकिस्तान ने महज 9 के स्कोर पर दो विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद फखर जमन ने अर्धशतक जड़ टीम को संभाला मगर उनके आउट होने के बाद फिर विकेटों का तांता लग गया। 88 रन पर आधी टीम पवेलियन में थी। ऐसे में एक बार फिर रन बनाने की जिम्मेदारी शाहीन अफरीदी के कंधों पर आ गई थी। इस बार भी उन्होंने पाकिस्तान को निराश नहीं किया और 14 गेंदों पर ताबड़तोड़ 29 रन बनाकर टीम को 146 के स्कोर तक पहुंचाया।

147 रनों का पीछा करते हुए यूएई की शुरुआत तो अच्छी रही, मगर जैसे ही कप्तान मोहम्मद वसीम का विकेट गिरा तो उम्मीदें टूटने लगी। यूएई के लिए राहुल चोपड़ा ही 30 रन का आंकड़ा पार करने में कामयाब रहे। पूरी टीम 20 ओवर भी नहीं टिक पाई और 17.4 ओवर में 105 के स्कोर पर ढेर हो गई। शाहीन अफरीदी ने गेंदबाजी में भी कमाल दिखाया और 3 ओवर में 16 रन खर्च कर 2 विकेट चटकाए।

उन्हें इस ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

