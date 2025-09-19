Asia Cup 2025 Super 4 Full Schedule India vs Pakistan match on 21st Sept Ind vs SL Match Ind vs Ban fixture Asia Cup 2025: Super 4 का Schedule हो गया फिक्स, इस दिन होगी इंडिया-पाकिस्तान की भिड़ंत, Cricket Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Asia Cup 2025 Super 4 Full Schedule India vs Pakistan match on 21st Sept Ind vs SL Match Ind vs Ban fixture

Asia Cup 2025 Super 4 Full Schedule: टी20 एशिया कप 2025 के सुपर 4 का शेड्यूल भी अब सामने आ गया है, क्योंकि अब चार टीमें फाइनल हो गई हैं, जो सुपर 4 में जाएंगी। इनमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश हैं।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 03:41 PM
Asia Cup 2025 Super 4 Full Schedule: एशिया कप 2025 के सुपर 4 में पहुंचने वाली चार टीमों का ऐलान हो गया है। एक लीग मैच अभी बाकी है, लेकिन उससे पॉइंट्स टेबल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ग्रुप ए में भारत नंबर वन रहेगा। इसी के साथ यूएई में जारी टी20 एशिया कप 2025 के सुपर 4 का शेड्यूल भी फाइनल हो गया है। ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान की टीम ने सुपर 4 के लिए क्वालीफाई किया है और ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश ने सुपर 4 में जगह बनाई है। इन चारों टीमों को तीन-तीन मुकाबले सुपर 4 फेज में खेलने हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच भी मुकाबला होना है। लीग फेज के बाद का शेड्यूल कैसा है और भारत के मैच किस-किस दिन और किस-किस टीम के खिलाफ हैं? ये जान लीजिए।

सुपर 4 फेज की शुरुआत शनिवार 20 सितंबर से होगी, जो श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच है। ये मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। टीम इंडिया सुपर 4 का अपना पहला मैच पाकिस्तान से खेलेगी, जो रविवार 21 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। इसके बाद टीम इंडिया का दूसरा मुकाबला सुपर 4 फेज में बुधवार 24 सितंबर को दुबई में ही बांग्लादेश के खिलाफ है। वहीं, तीसरा मैच सुपर 4 में भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ शुक्रवार 26 सितंबर को है, जो दुबई में होना है। 22 और 27 सितंबर को कोई भी मुकाबला नहीं है। 28 सितंबर को टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा, जो सुपर 4 की पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 में रहने वाली दो टीमों के बीच होगा।

एशिया कप 2025 सुपर 4 का फुल शेड्यूल

20 सितंबर (शनिवार) - पहला मैच - श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश (दुबई)

21 सितंबर (रविवार)- दूसरा मैच - इंडिया वर्सेस पाकिस्तान (दुबई)

23 सितंबर (मंगलवार)- तीसरा मैच - पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका (अबू धाबी)

24 सितंबर (बुधवार)- चौथा मैच - इंडिया वर्सेस बांग्लादेश (दुबई)

25 सितंबर (गुरुवार)- पांचवां मैच - पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश (दुबई)

26 सितंबर (शुक्रवार) - छठा मैच - इंडिया वर्सेस श्रीलंका (दुबई)

28 सितंबर (रविवार) - फाइनल - दुबई में

नोट- सभी मैच यूएई के टाइम के अनुसार शाम साढ़े 6 बजे से खेले जाएंगे, लेकिन उस समय भारत में रात के 8 बजे होंगे।

Asia Cup 2025
