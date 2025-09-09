Asia Cup 2025 Prize Money increased by Rs 1 crore Know From Champions to runners up who will earn how much एशिया का खिताब जीतने वाले को मिलेगा कितना इनाम? प्राइज मनी में हुआ तगड़ा इजाफा, Cricket Hindi News - Hindustan
एशिया का खिताब जीतने वाले को मिलेगा कितना इनाम? प्राइज मनी में हुआ तगड़ा इजाफा

2022 टी20 एशिया कप की तुलना में, इस साल विजेता के लिए पुरस्कार राशि 2.6 करोड़ है, जो पीटीआई के अनुसार लगभग 300,000 अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। जो पिछले एशिया कप की प्राइज मनी से लगभग एक करोड़ भारतीय रुपये ज्यादा है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 9 Sep 2025 12:52 PM
एशिया कप 2025 का आगाज आज यानी 9 सितंबर से होने जा रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच अफगानिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग के बीच अबू धाबी में खेला जाएगा, वहीं टीम इंडिया अपने अभियान का आगाज कल यानी 10 सितंबर से करेगी। टूर्नामेंट का बहुप्रतीक्षित इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच रविवार 14 सितंबर को खेला जाएगा। एशिया कप 2025 में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रहीं हैं जिन्हें 4-4 के दो ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप-ए में भारत-पाकिस्तान के साथ ओमान और यूएई जैसी टीमें हैं। वहीं ग्रुप-बी में गत चैंपियन श्रीलंका के साथ अफगानिस्तान, बांग्लादेश और हॉन्ग कॉन्ग हैं। टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले सभी टीमों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एशिया कप 2025 की प्राइज मनी में पूरे 1 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है।

पिछली बार, जब श्रीलंका ने 2022 में टी20 फॉर्मेट में एशिया कप का खिताब जीता था तो उन्हें लगभग 1.6 करोड़ की पुरस्कार राशि मिली थी। वहीं, पाकिस्तान को टूर्नामेंट में उपविजेता होने के चलते 79.66 लाख रुपए की प्राइज मनी से नवाजा गया था।

तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों को भी क्रमशः लगभग 53 लाख और 39 लाख मिले थे।

हालांकि, पीटीआई के अनुसार 2026 के T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए एशियाई क्रिकेट परिषद ने इस बार पुरस्कार राशि बढ़ा दी है।

2022 टी20 एशिया कप की तुलना में, इस साल विजेता के लिए पुरस्कार राशि 2.6 करोड़ है, जो पीटीआई के अनुसार लगभग 300,000 अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। जो पिछले एशिया कप की प्राइज मनी से लगभग एक करोड़ भारतीय रुपये ज्यादा है।

वहीं, उपविजेता टीम को 1.3 करोड़ मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, समाचार एजेंसी के अनुसार, प्लेयर ऑफ द सीरीज को टूर्नामेंट के अंत में 12.5 लाख की पुरस्कार राशि मिलेगी।

