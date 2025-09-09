एशिया का खिताब जीतने वाले को मिलेगा कितना इनाम? प्राइज मनी में हुआ तगड़ा इजाफा

2022 टी20 एशिया कप की तुलना में, इस साल विजेता के लिए पुरस्कार राशि 2.6 करोड़ है, जो पीटीआई के अनुसार लगभग 300,000 अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। जो पिछले एशिया कप की प्राइज मनी से लगभग एक करोड़ भारतीय रुपये ज्यादा है।

एशिया कप 2025 का आगाज आज यानी 9 सितंबर से होने जा रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच अफगानिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग के बीच अबू धाबी में खेला जाएगा, वहीं टीम इंडिया अपने अभियान का आगाज कल यानी 10 सितंबर से करेगी। टूर्नामेंट का बहुप्रतीक्षित इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच रविवार 14 सितंबर को खेला जाएगा। एशिया कप 2025 में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रहीं हैं जिन्हें 4-4 के दो ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप-ए में भारत-पाकिस्तान के साथ ओमान और यूएई जैसी टीमें हैं। वहीं ग्रुप-बी में गत चैंपियन श्रीलंका के साथ अफगानिस्तान, बांग्लादेश और हॉन्ग कॉन्ग हैं। टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले सभी टीमों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एशिया कप 2025 की प्राइज मनी में पूरे 1 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है।

पिछली बार, जब श्रीलंका ने 2022 में टी20 फॉर्मेट में एशिया कप का खिताब जीता था तो उन्हें लगभग 1.6 करोड़ की पुरस्कार राशि मिली थी। वहीं, पाकिस्तान को टूर्नामेंट में उपविजेता होने के चलते 79.66 लाख रुपए की प्राइज मनी से नवाजा गया था।

तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों को भी क्रमशः लगभग 53 लाख और 39 लाख मिले थे।

हालांकि, पीटीआई के अनुसार 2026 के T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए एशियाई क्रिकेट परिषद ने इस बार पुरस्कार राशि बढ़ा दी है।

2022 टी20 एशिया कप की तुलना में, इस साल विजेता के लिए पुरस्कार राशि 2.6 करोड़ है, जो पीटीआई के अनुसार लगभग 300,000 अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। जो पिछले एशिया कप की प्राइज मनी से लगभग एक करोड़ भारतीय रुपये ज्यादा है।