Asia Cup 2025 Points Table Super 4: पाकिस्तान की जीत के बाद कैसा है पॉइंट्स टेबल का हाल, भारत का कोई सानी नहीं

Asia Cup 2025 Points Table Super 4- पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर एशिया कप 2025 फाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। सलमान आगा की टीम सुपर-4 में भारत के बाद दूसरे पायदान पर रही।

Asia Cup 2025 Points Table Super 4- सलमान आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने गुरुवार, 25 सितंबर को एशिया कप 2025 सुपर-4 मुकाबले में बांग्लादेश को 11 रनों से हराकर फाइनल का टिकट कटाया। पाकिस्तान इस जीत के साथ सुपर-4 पॉइंट्स टेबल में भारत के बाद दूसरे पायदान पर रहा। ग्रुप स्टेज की तरह सुपर-4 में भी पाकिस्तान की टीम अपना आखिरी मैच खेलने के बावजूद टीम इंडिया को पॉइंट्स टेबल में नहीं पछाड़ पाई। पाकिस्तान ने सुपर-4 में खेले तीन में से 2 मैच जीते हैं, वहीं एकमात्र हार का सामना उन्हें भारत के हाथों करना पड़ा था। ग्रुप स्टेज में भी उनकी ऐसी ही हालत थी।

पाकिस्तान 3 में से 2 मैच जीतकर एशिया कप 2025 सुपर-4 पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर है। उनके खाते में 4 अंक है, वहीं नेट रन रेट +0.329 का है।

बात भारत की करें तो, टीम इंडिया ने पहले दो मैच में ही जीत दर्ज कर एशिया कप 2025 फाइनल का टिकट कटा लिया है। पहले मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को तो दूसरे में बांग्लादेश को धूल चटाई। भारत 4 अंक और +1.357 के बेहतरीन नेट रन रेट के साथ पहले पायदान पर बना हुआ है। ग्रुप स्टेज की पॉइंट्स टेबल में भी भारत का एकतरफा राज था।

पाकिस्तान की इस जीत के साथ बांग्लादेश एशिया कप 2025 से बाहर हो चुकी है, वहीं श्रीलंका शुरुआती दो मैच हारकर अपने घुटने टेक चुकी थी।

भारत और श्रीलंका के बीच आज एशिया कप 2025 सुपर-4 का आखिरी मैच खेला जाना है, यह भारत के लिए फाइनल से पहले प्रैक्टिस मैच जैसा होगा।

एशिया कप 2025 सुपर-4 पॉइंट्स टेबल लेटेस्ट अपडेट-

टीम मैच जीत हार टाई नो रिजल्ट पॉइंट्स नेट रन रेट भारत 2 2 0 0 0 4 1.357 पाकिस्तान 3 2 1 0 0 4 0.329 बांग्लादेश 3 1 2 0 0 2 -0.831 श्रीलंका 2 0 2 0 0 0 -0.59

कैसा रहा PAK vs BAN मैच टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान का प्रदर्शन एक बार फिर खराब रहा। टॉप-5 बल्लेबाजों ने एक बार फिर निराश किया जिसमें साहिबजादा फरहान, फखर जमन, सैम अयूब और कप्तान सलमान आगा जैसे बल्लेबाजों का नाम शामिल है। हालांकि मोहम्मद हारिस और मोहम्मद नवाज की पारियों के दम पर टीम 20 ओवर में 135 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। बांग्लादेश के लिए तस्कीन अहमद ने 3 विकेट चटकाए।