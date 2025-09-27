Asia Cup 2025 Points Table Super 4 Update After IND vs SL 18th Match Team India Pakistan in Top 2 Asia Cup 2025 Points Table Super 4: भारत की जीत की हैट्रिक के बाद कैसा है पॉइंट्स टेबल का हाल, श्रीलंका का बंटाधार, Cricket Hindi News - Hindustan
Asia Cup 2025 Points Table Super 4: भारत की जीत की हैट्रिक के बाद कैसा है पॉइंट्स टेबल का हाल, श्रीलंका का बंटाधार

Asia Cup 2025 Points Table Super 4- भारत ने श्रीलंका को सुपर-4 के आखिरी मुकाबले में हराकर विजय क्रम जारी रखा। टीम इंडिया एशिया कप 2025 में अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है। ग्रुप स्टेज के बाद सुपर-4 में भी भारत ने सभी मैच जीते।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 27 Sep 2025 08:47 AM
Asia Cup 2025 Points Table Super 4- सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने शुक्रवार, 26 सितंबर को सुपर-4 के अपने आखिरी मुकाबले में श्रीलंका को हराया। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 202 रन बोर्ड पर लगाए थे, जिसके जवाब में श्रीलंका ने कड़ी चुनौती तो दी मगर उनकी गाड़ी भी 202 रनों पर आकर अटक गई। मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर में भारत ने श्रीलंका को हार का स्वाद चखाया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 में अपना विजय क्रम जारी रखा। ग्रुप स्टेज के बाद सुपर-4 में भी भारत ने अपने सभी मुकाबले जीते। इसी के साथ एशिया कप 2025 सुपर-4 में टीम इंडिया का दबदबा दिखा। आईए एक नजर एशिया कप 2025 सुपर-4 की पॉइंट्स टेबल पर डालते हैं-

भारत नंबर-1 तो श्रीलंका को लगा धोबी पछाड़

भारत ने सुपर-4 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद श्रीलंका को हराकर अपने सभी तीन मैच जीते। टीम इंडिया के अलावा सुपर-4 में कोई टीम ऐसा नहीं कर पाई। भारत ने ग्रुप स्टेज में भी अपने सभी मुकाबले जीते थे। टीम इंडिया का सुपर-4 पॉइंट्स टेबल में दबदबा साफ देखने को मिला। 6 पॉइंट्स के साथ भारत पहले पायदान पर रहा। वहीं दो मैच जीतने वाली पाकिस्तान की टीम दूसरे नंबर पर रही, उन्हें एकमात्र हार का सामना भारत के हाथों करना पड़ा। बता दें, पाकिस्तान ने भारत के साथ एशिया कप 2025 फाइनल के लिए क्वालीफाई किया है।

वहीं ग्रुप स्टेज में अपने सभी तीन मैच जीतने वाली श्रीलंकाई टीम के साथ सुपर-4 में उलटा सीन हुआ। सुपर-4 में श्रीलंका एक भी मैच नहीं जीत पाई। बांग्लादेश से शुरू हुए हार के सिलसिले को उन्होंने भारत के खिलाफ खत्म किया। भारत को उन्होंने कड़ी टक्कर दी, मगर मैच जीतने में नाकामर रही।

टीममैचजीतहारटाईनो रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
भारत3301060.913
पाकिस्तान3210040.329
बांग्लादेश312002-0.831
श्रीलंका303100-0.418

कैसा रहा IND vs SL मैच

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया को हर बार की तरह अभिषेक शर्मा ने इस बार भी तूफानी शुरुआत दी। अभिषेक ने 31 गेंदों पर 61 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। उनके आउट होने के बाद रन बनाने का जिम्मा तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने उठाया। सैमसन 39 रन बनाकर आउट हुए, वहीं तिलक वर्मा 49 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे। टीम इंडिया 20 ओवर में 202 रन बोर्ड पर लगाने में कामयाब रही।

इस स्कोर का पीछा करते हुए श्रीलंका के लिए पथुम निसांका (107) ने शतक जड़ा, वहीं कुसल मेंडिस ने 58 रनों की पारी खेली। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 127 रनों की पार्टनरशिप हुई। उस समय ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका इस मैच को जीत लेगा, मगर फिर भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की और श्रीलंका 202 के स्कोर पर ही रोक लिया।

मैच टाई होने के बाद श्रीलंका ने सुपर ओवर में भारत को 3 रनों का टारगेट दिया, जिसे कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहली ही गेंद पर हासिल कर लिया।

