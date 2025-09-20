अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव का जलवा, देखें एशिया कप ग्रुप स्टेज में सबसे ज्यादा रन और विकेट चटकाने वाले टॉप-5 प्लेयर्स

Asia Cup 2025 Most Runs and Most Wickets- एशिया कप ग्रुप स्टेज में अभिषेक शर्मा सबसे ज्यादा रन और कुलदीप यादव सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में टॉप-5 में रहे। इनके अलावा कोई भारतीय छाप नहीं छोड़ पाया।

Asia Cup 2025 Most Runs and Most Wickets- भारत की ओमान पर शानदार जीत के साथ एशिया कप 2025 ग्रुप स्टेज का अंत हो गया है। भारत के साथ पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमों ने अगले चरण यानी सुपर-4 के लिए क्वालीफाई कर लिया है। एशिया कप ग्रुप स्टेज में कुल 12 मुकाबले खेले गए इस दौरान बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने खूब धूम मचाई। ग्रुप स्टेज का अंत होने के बाद आईए एक नजर सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप-5 गेंदबाजों की लिस्ट पर डालते हैं। बता दें, इन दोनों ही लिस्ट में 1-1 भारतीय है।

एशिया कप 2025 सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज एशिया कप ग्रुप स्टेज में श्रीलंका के पथुम निसानका ने अपने बल्ले से कहर बरपाया। वह 124 रनों के साथ ग्रुप स्टेज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने बांग्लादेश और हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ दो शानदार अर्धशतक जड़े। उनके अलावा इस लिस्ट में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी और यूएई के मोहम्मद वसीम दो ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने 100 रन का आंकड़ा पार किया। वहीं भारत के अभिषेक शर्मा मात्र 1 रन से चूक गए। वह 99 रनों के साथ चौथे नंबर पर रहे।

प्लेयर मैच रन औसत स्ट्राइक रेट पथुम निसांका 3 124 41.33 149.4 मोहम्मद नबी 3 108 36 171.43 मुहम्मद वसीम 3 102 34 112.09 अभिषेक शर्मा 3 99 33 225 लिटन दास 3 96 32 126.32

एशिया कप 2025 सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज वहीं गेंदबाजों की बात करें तो, पहले नंबर पर जिस खिलाड़ी का नाम है वो हैरान कर देने वाला है। यूएई के जुनैद सिद्दीकी 9 विकेट के साथ ग्रुप स्टेज में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज रहे। वहीं दूसरे नंबर पर कुलदीप यादव रहे जिनके नाम 8 विकेट हैं। कुलदीप 4 विकेट के साथ यूएई के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच रहे, वहीं पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने 3 विकेट हासिल किए। टॉप-5 गेंदबाजों की इस लिस्ट में पाकिस्तान के सैम अयूब, श्रीलंका के नुवान तुषारा और ओमान के शाह फैसल भी हैं। फैसल ने भारत के खिलाफ आखिरी मैच में शानदार गेंदबाजी की थी।