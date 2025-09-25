एशिया कप 2025: 'मिनी सेमीफाइनल' में आज भिड़ेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश, जानिए कैसी है पिच रिपोर्ट

एशिया कप 2025 का 'मिनी सेमीफाइनल' आज खेला जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश की भिड़ंत सुपर 4 के अहम मुकाबले में होने वाली है। जीतने वाली टीम को एशिया कप के फाइनल का टिकट मिलेगा और हारने वाली टीम बाहर हो जाएगी।

Dubai Pitch Report: एशिया कप में वैसे तो कोई नॉकआउट मैच या सेमीफाइनल मैच नहीं खेला जाता है, लेकिन आज यानी 25 सितंबर को पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सुपर 4 का मुकाबला सेमीफाइनल की तरह ही है। इसके पीछे का कारण ये है कि जो टीम इस मुकाबले को जीतेगी, उसे फाइनल का टिकट मिलेगा, जबकि हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। सुपर 4 से एक टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी है, जबकि एक टीम बाहर हो चुकी है। अब दो टीमें एक पायदान के लिए लड़ाई लड़ रही हैं और ये कहानी आज समाप्त हो जाएगी। इससे पहले जान लीजिए कि इस मैच की पिच रिपोर्ट क्या है।

एशिया कप 2025 का 'मिनी सेमीफाइनल' आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच से पहले जानिए कि यहां कि पिच रिपोर्ट क्या कहती है? क्योंकि दुबई की पिच अक्सर खेल पलट देती है। यहां किस टीम को फायदा मिलेगा? कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस मैदान का रिकॉर्ड टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ही ज्यादा अटपटा है। टॉस यहां अहम जरूर होता है, लेकिन आंकड़े कुछ अलग गवाही देते हैं, क्योंकि टॉस जीतकर मैच जीतने की गारंटी यहां नहीं होती।

पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश पिच रिपोर्ट सितंबर में दुबई का मौसम रूखा रहता है। ऐसे में पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच में भी पिच सूखी, सपाट और धीमी रहने वाली है। पावरप्ले में बल्लेबाज तेजी से रन बनाते आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही स्पिनर अटैक पर आते हैं तो बल्लेबाज रनों के लिए तरस जाते हैं। यहां रन चेज आसान है, लेकिन बांग्लादेश ने यहां कल ही इंडिया के खिलाफ मुकाबला गंवाया है। स्पिनरों को यहां फिर से मदद मिल सकती है।

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम T20I रिकॉर्ड मैच खेले गए- 101

पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए मैच- 49

टारगेट का पीछा करते हुए जीते गए मैच- 52

टॉस जीतकर जीते गए मैच- 58

टॉस हारकर जीते गए मैच- 43

हाईएस्ट स्कोर- 212/2

लोएस्ट स्कोर- 55

हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 184/8

प्रति विकेट औसत रन- 21.09

प्रति ओवर औसत रन- 7.32