Asia Cup 2025 match Today Pakistan vs Oman match in Dubai group a match details timing head to head and live streaming

Asia Cup 2025 में आज का मैच पाकिस्तान और ओमान के बीच, दुबई में होगी भिड़ंत

Asia Cup 2025 में आज का मैच पाकिस्तान और ओमान के बीच है। ये टीमें ग्रुप ए में हैं। इन दोनों ने अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है। ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में इस मैच से असर पड़ने की पूरी संभावना है। दुबई में मैच होगा।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 12 Sep 2025 08:53 AM
Pakistan vs Oman Asia Cup 2025 match: टी20 एशिया कप 2025 का पांचवां मैच आज पाकिस्तान और ओमान के बीच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। पाकिस्तान और ओमान की टीम का इस टूर्नामेंट में ये पहला-पहला मुकाबला है। जो टीम मुकाबला जीतेगी, वह ग्रुप ए में पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 में पहुंच जाएगी। इंडिया और यूएई की टीम भी इसी ग्रुप में है। इंडिया शीर्ष पर है, जबकि यूएई चौथे स्थान पर है, क्योंकि नेट रन रेट भारत का बहुत अच्छा है और यूएई का बहुत घटिया। ऐसे में दूसरे और तीसरे स्थान के लिए आज की जंग है।

पाकिस्तान वर्सेस ओमान हेड टू हेड टी20 क्रिकेट में अभी तक हुआ नहीं है। पहली बार ओमान और पाकिस्तान की टीम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में आमने-सामने होगी। पाकिस्तान की टीम ओमान से तो काफी बेहतर है, लेकिन हालिया फॉर्म पाकिस्तान की बहुत अच्छी नहीं है। टी20 ट्राई सीरीज से पहले पाकिस्तान की हालत हर फॉर्मेट में खराब रही है। ऐसे में देखना ये है कि क्या ओमान की टीम पाकिस्तान को टक्कर दे पाएगी या फिर मुकाबला एकतरफा रहेगा, जो अभी तक इस टूर्नामेंट के हर मैच में देखने को मिला है।

एशिया कप के इस पाकिस्तान वर्सेस ओमान मैच की बात करें तो ये मुकाबला भी लोकल टाइम के अनुसार साढ़े 6 बजे शुरू होगा। उस समय भारत में रात के 8 बजे होंगे। इसके अलावा टॉस आधे घंटे पहले यानी लोकल टाइम पर 6 बजे और भारतीय समय अनुसार शाम को साढ़े सात बजे होगा। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आपको सोनी लिव ऐप पर और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए सोनी लिव की वेबसाइट पर जाना होगा। लाइव टेलीकास्ट के लिए आपको सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग-अलग चैनलों का रुख करना होगा। मैच से जुड़ी अन्य खबरों के लिए आपको लाइवहिन्दुस्तान के क्रिकेट पेज पर विजिट कर सकते हैं।

