AFG vs HK मैच से आज होगा एशिया कप 2025 का आगाज, जानें भारत का मैच कब; देखें पूरा शेड्यूल

Asia Cup 2025 Full Schedule: एशिया कप 2025 का आगाज आज यानी, मंगलवार 9 सितंबर से होने जा रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच अफगानिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग के बीच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाना है। वहीं सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया कल यानी बुधवार, 10 सितंबर से अपने अभियान का आगाज करेगी। एशिया कप में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रहीं हैं, जिन्हें 4-4 के दो ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप-ए में भारत के साथ पाकिस्तान, यूएई और ओमान जैसी टीमें हैं, वहीं ग्रुप-बी में श्रीलंका के साथ बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग है। टूर्नामेंट का बहुप्रतीक्षित इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच 14 सितंबर को होगा। आईए एक नजर टूर्नामेंट के आगाज से पहले एशिया कप 2025 के पूरे शेड्यूल पर डालते हैं-