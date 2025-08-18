Asia cup 2025 india squad Talks to drop Tilak Varma and accommodate shubman Gill Why Team Managment Change Plan शुभमन गिल की वजह से कटने वाला था एशिया कप से तिलक वर्मा का पत्ता! जानें कैसे बचे, Cricket Hindi News - Hindustan
Asia cup 2025 india squad Talks to drop Tilak Varma and accommodate shubman Gill Why Team Managment Change Plan

शुभमन गिल की वजह से कटने वाला था एशिया कप से तिलक वर्मा का पत्ता! जानें कैसे बचे

अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के रहते ओपनिंग करने का कोई स्कोप नहीं था, इसकी वजह से तिलक वर्मा को ड्रॉप कर शुभमन गिल को खिलाए जाने पर विचार किया। मगर टीम मैनेजमेंट ने माना कि यह तिलक वर्मा के साथ अन्याय होगा, जो मौजूदा आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर-2 पर हैं।

Mon, 18 Aug 2025
एशिया कप 2025 के स्क्वॉड के चयन के लिए अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति, मंगलवार 19 अगस्त को बैठक कर सकती है। इस बैठक में कई नामों पर चर्चा होगी जिन्हें 15 खिलाड़ियों के स्क्वॉड में जगह दी जा सकती है। एशिया कप के स्क्वॉड के चयन से पहले शुभमन गिल को लेकर कई रिपोर्ट्स सामने आईं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्हें ऑल फॉर्मेट के कप्तान के लिए तैयार करने के लिए एशिया कप टीम में जगह मिल सकती है और उन्हें उप-कप्तानी की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। वहीं अब खबर है कि टीम में फिट ना बैठने की वजह से चयनकर्ताओं ने शुभमन गिल को ड्रॉप करने का ही फैसला किया है।

चयनकर्ताओं ने शुभमन गिल को स्क्वॉड और प्लेइंग XI में फिट करने की तमाम कोशिशें की। इसके लिए उन्होंने ICC टी20 रैंकिंग में नंबर-2 पर बैठे तिलक वर्मा को भी ड्रॉप करने पर विचार किया। मगर टीम मैनेजमेंट के कहने पर ऐसा नहीं हो पाया।

जी हां, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार चयनकर्ता ना सिर्फ शुभमन गिल को 15 खिलाड़ियों के स्क्वॉड में शामिल करना चाहते थे, बल्कि उनकी जगह प्लेइंग XI में भी चाहते थे।

अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के रहते ओपनिंग करने का कोई स्कोप नहीं था, इसकी वजह से तिलक वर्मा को ड्रॉप कर शुभमन गिल को खिलाए जाने पर विचार किया। मगर टीम मैनेजमेंट ने माना कि यह तिलक वर्मा के साथ अन्याय होगा, जो मौजूदा आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर-2 पर हैं।

गिल नंबर-3 से नीचे नहीं खेल सकते और टीम मैनेजमेंट व चयनकर्ता उन्हें बेंच पर नहीं बैठाना चाहते। ऐसे में शुभमन गिल को स्क्वॉड से बाहर रखने की ही बातें चल रही है ताकि वह अक्टूबर में शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए तरोताजा रह सकें।

बैकअप ओपनर के लिए यशस्वी जायसवाल के नाम पर विचार किया जा सकता है।

