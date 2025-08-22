संजू सैमसन का कटेगा पत्ता…एशिया कप 2025 में कैसी होगी भारत की प्लेइंग XI? अजिंक्य रहाणे ने उठाया पर्दा

अजिंक्य रहाणे ने एशिया कप 2025 के लिए अपनी प्लेइंग XI चुनी है। वह चाहते हैं कि संजू सैमसन ही अभिषेक शर्मा के साथ पारी का आगाज करें, मगर गिल को उप-कप्तान बनाए जाने के बाद उनका पत्ता कटना तय है।

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय स्क्वॉड का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद क्रिकेट पंडित प्लेइंग XI पर चर्चा कर रहे हैं। इस कड़ी में टीम इंडिया के अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने आगामी एशियाई टूर्नामेंट के लिए अपनी भारतीय प्लेइंग XI से पर्दा उठाया है। रहाणे का कहना है कि संजू सैमसन का पत्ता तो कटना तय है क्योंकि शुभमन गिल को टीम का उप-कप्तान बनाया गाय है, ऐसे में गिल की प्लेइंग XI में जगह तय है। हालांकि रहाणे निजी तौर पर चाहते हैं कि संजू सैमसन ही अभिषेक शर्मा के साथ पारी का आगाज करें। सैमसन ने भारत के लिए खेली पिछली 10 पारियों में तीन शतक जड़े हैं।

अपने यूट्यूब चैनल पर भारतीय प्लेइंग XI को लेकर अजिंक्य रहाणे ने कहा, “शुभमन टीम में वापस आ गए हैं, मुझे यकीन है कि वह अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे। निजी तौर पर, मैं संजू सैमसन को टीम में देखना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने वाकई अच्छा प्रदर्शन किया है। वह बहुत आत्मविश्वासी हैं और बहुत अच्छे टीम मैन हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है।"

उन्होंने आगे कहा, "संजू एक बेहतरीन टीम मैन हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट के लिए यह एक बड़ी समस्या है। मेरी राय में, शायद संजू सैमसन बाहर बैठेंगे, हालांकि जैसा कि मैंने कहा, मैं चाहूंगा कि वह खेलें और प्लेइंग XI में शामिल हों। लेकिन शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा टीम के लिए पारी की शुरुआत करेंगे।”

रहाणे ने जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह दोनों को एक साथ खेलते हुए देखने के लिए भी अपनी उत्सुकता व्यक्त की। उन्होंने कहा, "मैं इस एशिया कप में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह को एक साथ गेंदबाजी करते हुए देखने के लिए बहुत उत्साहित हूं। हम जसप्रीत बुमराह के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते। हम सभी जानते हैं कि वह कितने खतरनाक हैं। अर्शदीप सिंह बहुत आत्मविश्वास से भरे हैं और गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराते हैं। वह सीधी और वाइड यॉर्कर भी डाल सकते हैं।"

टीम इंडिया की बैटिंग लाइन अप से लेकर बॉलिंग यूनिट लगभग तय है, बस पिच को देखकर स्पिनर्स का चयन करना होगा। रहाणे ने कहा कि 11वां खिलाड़ी विकेट पर निर्भर करेगा क्योंकि हम दुबई में खेल रहे हैं। विकेट और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि या तो वरुण चक्रवर्ती या हर्षित राणा।