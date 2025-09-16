एशिया कप: भारत तो पहले ही सुपर-4 में; पाकिस्तान ने बायकॉट किया तो किसकी लगेगी लॉटरी?

मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को एशिया कप से तत्काल हटाने की मांग करते हुए पाकिस्तान ने आईसीसी को चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं होने पर वह टूर्नामेंट का बहिष्कार कर सकता है। अगर पाकिस्तान ने एशिया कप का बॉयकॉट किया तब सुपर-4 का क्या समीकरण होगा, आइए समझते हैं।

मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को एशिया कप से हटाने की मांग को लेकर पाकिस्तान की टीम ने टूर्नामेंट के बहिष्कार तक की धमकी दी है। उसने आईसीसी को चेतावनी दी है कि अगर उसकी मांग नहीं मानी गई तो वह टूर्नामेंट के आगे के मैचों में हिस्सा नहीं लेगी। उसका अगला मुकाबला 17 सितंबर को मेजबान यूएई के खिलाफ है। अगर पाकिस्तानी टीम टूर्नामेंट का बहिष्कार करती है तो सुपर-4 की रेस पर क्या असर पड़ेगा? क्या समीकरण उभर सकते हैं और किस टीम की लॉटरी लग सकती है?

ग्रुप ए में है पाकिस्तान पाकिस्तान एशिया कप के ग्रुप ए में है। इस ग्रुप की बाकी टीमें हैं भारत, यूएई और ओमान। पाकिस्तानी टीम अगर टूर्नामेंट का बहिष्कार करती है तो ग्रुप ए से सुपर 4 का समीकरण बदल जाएगा।

ग्रुप ए से पहले ही सुपर-4 में पहुंच चुका है भारत भारत ग्रुप ए से पहले ही 4 अंकों के साथ सुपर-4 में पहुंच चुका है। टीम इंडिया पॉइंट टेबल में ग्रुप ए में टॉप पर है। उसने अभी तक खेले अपने दोनों मैचों में जीत हासिल की है। 10 सितंबर को उसने यूएई को एकतरफा मुकाबले में हराया था और 14 सितंबर को पाकिस्तान को भी एकतरफा अंदाज में पीटा था।

ग्रुप का पॉइंट टेबल ग्रुप ए के पॉइंट टेबल की बात करें तो भारत 4 अंकों के साथ टॉप पर है। उसका नेट रनरेट +4.793 है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान और तीसरे पर यूएई हैं। दोनों टीमों ने अब तक खेले 2-2 मैचों में 1-1 में जीत और 1-1 में हार का सामना किया है। दोनों के 2-2 अंक हैं लेकिन नेट रनरेट के हिसाब से पाकिस्तान यूएई से आगे है। उसका नेट रनरेट +1.649 है और मेजबान टीम का -2.030 है। ओमान ग्रुप में सबसे नीचे है। उसने अब तक 2 मैच खेले हैं और दोनों में ही उसे हार का सामना करना पड़ा है।

पाकिस्तान ने बहिष्कार किया तो ऐसा होगा समीकरण पाकिस्तान और यूएई के बीच बुधवार को होने वाला मैच ग्रुप ए में सुपर-4 के लिहाज से निर्णायक है। जो भी टीम जीतेगी वो अगले राउंड में पहुंच जाएगी। अगर पाकिस्तान बहिष्कार करता है तो उसे वॉकओवर माना जाएगा और यूएई को 2 अंक मिल जाएंगे।

तब यूएई की लगेगी लॉटरी पाकिस्तान अगर एशिया कप का बहिष्कार करता है तो इसका सीधा फायदा मेजबान यूएई को मिलेगा। बुधवार को अगर पाकिस्तान उसके खिलाफ मैच नहीं खेलता है तो मेजबानों को वॉकओवर मिल जाएगा। वैसी स्थिति में यूएई की टीम को 2 अंक मिल जाएंगे और वह 4 अंकों के साथ सुपर-4 में पहुंच जाएगी। यूएई ने 15 सितंबर को ओमान के खिलाफ मैच में जीत के साथ 2 अंक हासिल किए थे।