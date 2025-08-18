Asia Cup 2025 IND vs PAK match 10 second ad on TV during India Pakistan match will cost Rs 16 lakh एशिया कप में IND vs PAK मैच से होगी ब्रॉडकास्टर्स की चांदी, 10 सेकंड में होगी 16 लाख की कमाई; जानें कैसे, Cricket Hindi News - Hindustan
सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया द्वारा विज्ञापनदाताओं को जारी किए गए विज्ञापन कार्ड दर के अनुसार, भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान टीवी पर 10-सेकंड के विज्ञापन की कीमत 16 लाख रुपये होगी।

Mon, 18 Aug 2025 09:46 AM
एशिया कप 2025 की तारीख जैसे-जैसे करीब आती जा रही है, वैसे-वैसे फैंस की एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही है। इस टूर्नामेंट में हर किसी को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का इंतजार है। इस हाईवोल्टेज मुकाबले पर भारत और पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें रहती है। इस मुकाबले से जहां फैंस का खूब मनोरंजन होता है, वहीं ब्रॉडकास्टर्स मोटी कमाई करते हैं। एशिया कप के टेलिविजन राइट्स सोनी नेटवर्क्स के पास है। उन्होंने आगामी टूर्नामेंट के लिए एड्स यानी विज्ञापन की रेट लिस्ट जारी कर दी है। IND vs PAK मैच के दौरान मात्र 10 सेकंड में ही सोनी की तगड़ी कमाई होने वाली है।

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत के एशिया कप 2025 मैचों के लिए विज्ञापन इन्वेंट्री की कीमत 14-16 लाख रुपये प्रति 10-सेकंड स्लॉट रखी गई है।

आधिकारिक मीडिया अधिकार धारक सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया (एसपीएनआई) द्वारा विज्ञापनदाताओं को जारी किए गए विज्ञापन कार्ड दर के अनुसार, भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान टीवी पर 10-सेकंड के विज्ञापन की कीमत 16 लाख रुपये होगी।

टीवी पर विज्ञापन पैकेज

• सह-प्रस्तुति प्रायोजन: 18 करोड़

• सहयोगी प्रायोजन: 13 करोड़

• स्पॉट-बाय पैकेज (सभी भारतीय और गैर-भारतीय मैच): 16 लाख प्रति 10 सेकंड, यानी 4.48 करोड़

सोनी लिव पर डिजिटल डील

• सह-प्रस्तुति और हाइलाइट पार्टनर: प्रत्येक 30 करोड़

• सह-संचालित पैकेज: 18 करोड़

• सभी डिजिटल विज्ञापनों का 30% भारतीय मैचों के लिए आरक्षित है

प्रारूप के अनुसार विज्ञापन दरें

• प्री-रोल: 275 प्रति 10 सेकंड (भारतीय मैचों के लिए 500; भारत-पाकिस्तान के लिए 750)

• मिड-रोल: 225 (भारतीय मैचों के लिए 400; भारत-पाकिस्तान)

• कनेक्टेड टीवी विज्ञापन: 450 (भारत के मैचों के लिए 800; भारत-पाकिस्तान के लिए 1,200)

एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है, वहीं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हाईवोल्टेज मैच 14 सितंबर को खेला जाएगा।

हालांकि अभी तक यह तय नहीं है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा या नहीं। दरअसल, पिछले दिनों पहलगाम में हुए अटैक के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला नहीं खेलना चाहता। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले का बहिष्कार किया। इंटरनेशनल मंच पर भारत क्या रवैया अपनाता है यह तो आने वाला समय ही बताएगा।