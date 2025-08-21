एशिया कप 2023 के मुकाबले एशिया कप 2025 में कितनी बदली टीम इंडिया, 8 खिलाड़ियों का कटा पत्ता; 3 हुए रिटायर

एशिया कप 2023 के लिए बीसीसीआई ने 17 खिलाड़ियों का स्क्वॉड चुना था। इस टीम के कप्तान रोहित शर्मा थे, वहीं टीम में विराट कोहली और रवींद्र जडेजा जैसे सीनियर खिलाड़ी भी थे। इस बार एशिया कप 2025 में फॉर्मेट बदला है तो इन तीनों के इस फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेने की वजह से टीम में नाम नहीं है।

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने 15 खिलाड़ियों के स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। सूर्यकुमार यादव टीम के कप्तान होंगे, वहीं लंबे समय बाद वापसी करने वाले शुभमन गिल को उप-कप्तान बनाया गया है। गिल ने आखिरी T20I जनवरी 2024 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था। गिल भारत के मल्टी फॉर्मेट प्लेयर हैं, ऐसे में वह भारत की पिछली एशिया कप स्क्वॉड का भी हिस्सा रहे थे। एशिया कप का आखिरी एडिशन 2023 में वनडे फॉर्मेट में खेला गया था, जहां भारत ने फाइनल में श्रीलंका को 10 विकेट से रौंदकर रिकॉर्ड 8वीं बार खिताब उठाया था। एशिया कप का फॉर्मेट बदलने और खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को देखते हुए भारत के स्क्वॉड में कई बदलाव हुए हैं। आईए एक नजर एशिया कप 2023 और एशिया कप 2025 के भारतीय स्क्वॉड पर डालते हैं-

एशिया कप 2023 भारतीय स्क्वॉड रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रवींद्र जड़ेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, प्रसिद्ध कृष्णा, तिलक वर्मा

एशिया कप 2023 के लिए बीसीसीआई ने 17 खिलाड़ियों का स्क्वॉड चुना था। इस टीम के कप्तान रोहित शर्मा थे, वहीं टीम में विराट कोहली और रवींद्र जडेजा जैसे सीनियर खिलाड़ी भी थे। इस बार एशिया कप 2025 में फॉर्मेट बदला है तो इन तीनों के इस फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेने की वजह से टीम में नाम नहीं है। वहीं अन्य 8 नाम जो कटे हैं आईए उनके बारे में जानते हैं-

एशिया कप 2023 स्क्वॉड में शामिल केएल राहुल, ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, श्रेयस अय्यर और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खिलाड़ियों को इस बार मौका नहीं मिला है। कुछ खिलाड़ी अब टी20 सेटअप में फिट नहीं बैठते तो कुछ को उनकी फिटनेस और परफॉर्मेंस के आधार पर बाहर रखा गया है।

हालांकि वॉशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा दो ऐसे नाम हैं जिन्हें एशिया कप 2025 के रिजर्व खिलाड़ियों में जगह मिली है।

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम एशिया कप के लिए भारत की टीमः सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह

स्टैंडबाय खिलाड़ीः यशस्वी जयसवाल, प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग और ध्रुव जुरेल