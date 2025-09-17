Asia Cup 2025 Group B Super 4 scenario how Sri Lanka Afghanistan or Bangladesh can qualify know all equations Asia Cup: ग्रुप B में फंसा पेच! श्रीलंका के भरोसे बांग्लादेश, जानिए सुपर 4 के सारे समीकरण, Cricket Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Asia Cup 2025 Group B Super 4 scenario how Sri Lanka Afghanistan or Bangladesh can qualify know all equations

Asia Cup: ग्रुप B में फंसा पेच! श्रीलंका के भरोसे बांग्लादेश, जानिए सुपर 4 के सारे समीकरण

Asia Cup 2025 Super 4 scenario: ग्रुप ए की तस्वीर साफ है। भारत सुपर 4 में है, जबकि पाकिस्तान वर्सेस यूएई मैच में जो जीतेगा, वह सुपर 4 में जाएगा, लेकिन ग्रुप बी में पेच फंसा हुआ है। तीन टीमें रेस में हैं। 

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 17 Sep 2025 08:05 AM
Asia Cup: ग्रुप B में फंसा पेच! श्रीलंका के भरोसे बांग्लादेश, जानिए सुपर 4 के सारे समीकरण

Asia Cup 2025 Group B Super 4 scenario: यूएई के दुबई और अबू धाबी में जारी टी20 एशिया कप 2025 के ग्रुप बी में सुपर 4 की रेस में पेच फंसा हुआ है। ग्रुप ए की तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। ग्रुप ए से टीम इंडिया ने सुपर 4 के लिए क्वालीफाई कर लिया है, जबकि पाकिस्तान और यूएई के बीच होने वाले मैच में जो टीम जीतेगी, वह ग्रुप ए से सुपर 4 में पहुंचने वाली दूसरी टीम होगी। हालांकि, ग्रुप बी में ऐसा नहीं है। मैच जीतने के अलावा नेट रन रेट पर भी बात यहां फंसती हुई नजर आ रही है।

दरअसल, ग्रुप बी से हॉन्ग कॉन्ग की टीम सुपर 4 की रेस से बाहर है, लेकिन श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीम अभी सुपर 4 की रेस में जीवित है। ग्रुप बी का एक मुकाबला बाकी है, जो श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच खेला जाना है। इसी मैच के नतीजे के बाद तय होगा कि कौन सी दो टीमें इस ग्रुप से सुपर 4 के लिए क्वालीफाई करेंगी। बांग्लादेश की टीम ने अपने तीनों मैच खेल लिए हैं, लेकिन बांग्लादेश को अगर सुपर 4 का टिकट चाहिए तो उन्हें श्रीलंका की टीम की जीत की दुआ करनी होगी।

श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान मैच का नतीजा अगर श्रीलंका के पक्ष में जाता है तो फिर श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम सुपर 4 के लिए क्वालीफाई कर जाएगी। अगर अफगानिस्तान की टीम ने श्रीलंका को हरा दिया तो फिर बात नेट रन रेट पर आकर फंसेगी, क्योंकि इस केस में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीनों ही टीमों के 4-4 पॉइंट्स हो जाएंगे। अफगानिस्तान को तो जीतने के बाद सुपर 4 की टिकट मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद देखना होगा कि श्रीलंका और बांग्लादेश में किसका नेट रन रेट बेहतर रहेगा। फिलहाल के लिए श्रीलंका आगे है, लेकिन बड़ी हार से समीकरण बदल भी सकते हैं।

इक्वेशन ये कहता है कि अगर अफगानिस्तान से श्रीलंका को हार मिल जाए तो भी श्रीलंका की टीम सुपर 4 में पहुंच जाएगी। बस उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर वे रन चेज करें तो 70 से कम रनों से मैच हारें और पहले बल्लेबाजी करें तो अफगानिस्तान की टीम 50 से कम गेंद शेष रहते मुकाबला जीते। अफगानिस्तान के साथ समस्या ये है कि उन्होंने जिम्बाब्वे को छोड़कर किसी भी फुल मेंबर नेशन के सामने 140 से ज्यादा का टारगेट चेज नहीं किया।

