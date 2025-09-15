Asia Cup 2025 Former Indian captain Sourav Ganguly not surprised with team india dominance vs pakistan भारत-पाकिस्तान मैच देख बोर हो गए थे सौरव गांगुली, हैंडशेक विवाद पर नहीं दिया जवाब, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Asia Cup 2025 Former Indian captain Sourav Ganguly not surprised with team india dominance vs pakistan

भारत-पाकिस्तान मैच देख बोर हो गए थे सौरव गांगुली, हैंडशेक विवाद पर नहीं दिया जवाब

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने ‘हैंडशेक’ विवाद पर कुछ नहीं बोला। हालांकि उन्होंने कहा कि आतंकवाद पूरी दुनिया से खत्म होना चाहिए। वहीं भारत-पाकिस्तान मुकाबला देखकर गांगुली बोर हो गए थे और उन्होंने चैनल बदल दिया था।

Himanshu Singh BhashaMon, 15 Sep 2025 09:22 PM
share Share
Follow Us on
भारत-पाकिस्तान मैच देख बोर हो गए थे सौरव गांगुली, हैंडशेक विवाद पर नहीं दिया जवाब

भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और महान बल्लेबाज सौरव गांगुली ने दुबई में एशिया कप मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों द्वारा पाकिस्तानी क्रिकेटरों से हाथ मिलाने से इनकार करने पर चल रही बहस को दरकिनार कर दिया, लेकिन कहा कि आतंकवाद सिर्फ भारत और पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खत्म होना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच में सात विकेट से जीत हासिल की। सोशल मीडिया पर इस मैच के बहिष्कार करने की मांग की जा रही थी। वहीं सौरव गांगुली ने ये भी कहा कि 15 ओवर तक मैच देखने के बाद उन्होंने चैनल बदल दिया और फुटबॉल देखने लगे।

सौरव गांगुली ने कहा, ‘‘सबसे अहम है कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए, सिर्फ भारत और पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। आपने बहुत सी चीजें होते देखी हैं, इसे भी रुकना चाहिए। लेकिन खेल नहीं रुक सकते। दुनिया भर में आतंकवाद रुकना चाहिए। ’’

रविवार को दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत ने शानदार जीत दर्ज की और पिछले एक दशक में अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी पर अपना दबदबा कायम रखा। लेकिन मैच के बाद का माहौल विवादों से घिरा रहा। पहलगाम हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए भारतीय खिलाड़ियों ने सामूहिक रूप से पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया।

पाकिस्तान ने इसे ‘खेल भावना के विरुद्ध’ बताते हुए औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। गांगुली ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा, ‘‘आपको सूर्यकुमार यादव से पूछना होगा, उन्हें जवाब देना होगा। मैं बहुत दूर हूं, अपने कपड़ों के ब्रांड को लॉन्च कर रहा हूं। उन्होंने भी इसका जवाब दे दिया है। हर किसी की अपनी बात होती है, बस। ’’ क्रिकेट की बात करें तो गांगुली ने कहा कि वह भारत-अफगानिस्तान मैच देखना पसंद करेंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘पाकिस्तान कहीं से अब टक्कर देने वाली टीम नहीं है। मैं यह बात पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं क्योंकि मैंने उनकी टीम को देखा है। इस टीम में वैसा स्तर नहीं है। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘भारत क्रिकेट में पाकिस्तान और एशिया कप की किसी भी टीम से बहुत आगे है। एक-दो दिन तो ऐसे होंगे जब उन्हें हार मिलेगी, लेकिन ज्यादातर दिन भारत सर्वश्रेष्ठ टीम ही रहेगी। ’’

पूर्व कप्तान ने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें इस एकतरफा मुकाबले से कोई हैरानी नहीं हुई। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, ‘‘मैंने जो देखा उससे मैं उससे हैरान नहीं हूं। मैंने पहले 15 ओवर के बाद मैच देखना बंद कर दिया। फिर मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी (इंग्लिश प्रीमियर लीग में) मैच देखना शुरू कर दिया। ’’

ये भी पढ़ें:तुरंत लो ये फैसला…भारत के हाथों बेइज्जती झेलने पर PCB की अजीबोगरीब डिमांड

उन्होंने कहा, ‘‘भारत और पाकिस्तान के बीच अब कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रही। हम पाकिस्तान को ऐसी टीम के रूप में देखते हैं जिसमें वकार यूनिस, वसीम अकरम, सईद अनवर और जावेद मियांदाद जैसे खिलाड़ी थे। लेकिन आज के पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है, यह अब बिलकुल अलग है। कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। मैं भारत को ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका या अफग़ानिस्तान के साथ खेलते देखना पसंद करूंगा। ’’

गांगुली ने कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि भारत और पाकिस्तान में अब कोई मुकाबला है। हम इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते रहते हैं और पिछले पांच सालों से हर तरह की ‘हाइप’ बिखर गई है। यह एकतरफ़ा मुकाबला रहा है। ’’

Indian Cricket Team India Vs Pakistan
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |