Asia Cup 2025 Final Scenario: एशिया कप में फिर भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान? फाइनल की रेस में 3 टीमें; समझें समीकरण

Asia Cup 2025 Final Qualification Scenario- एशिया कप 2025 फाइनल की रेस से श्रीलंका लगभग-लगभग बाहर हो गया है। वहीं अब रेस में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें हैं।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 24 Sep 2025 11:05 AM
Asia Cup 2025 Final Qualification Scenario- एशिया कप 2025 का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाना है। इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था, मगर अब खिताबी मुकाबले की रेस में तीन ही टीमें रह गई है। मंगलवार, 23 सितंबर को पाकिस्तान से मिली हार के बाद श्रीलंका भी लगभग-लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। अब रेस में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें रह गईं हैं जिन्होंने अभी तक सुपर-4 में 1-1 मैच जीता है। आज भारत और बांग्लादेश के बीच मैच खेला जाना है, इस मुकाबले को जीतने वाली टीम लगभग-लगभग फाइनल का टिकट कन्फर्म कर लेगी। आईए एक नजर एशिया कप 2025 फाइनल के समीकरण पर डालते हैं-

भारत को आज मिल सकता है एशिया कप 2025 फाइनल का टिकट

सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने पाकिस्तान को रौंदकर सुपर-4 का आगाज जीत के साथ किया। भारत ने पाकिस्तान को हराकर ना सिर्फ 2 अंक कमाए, बल्कि +0.689 का नेट रन रेट भी हासिल किया। भारत अगर आज सुपर-4 के अपने दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश पर जीत दर्ज करता है तो उन्हें फाइनल का टिकट मिल सकता है।

पाकिस्तान का अगला मैच बांग्लादेश से

सलमान आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने सुपर-4 में दो मैच खेल लिए हैं। भारत के खिलाफ उन्हें हार का सामना करना पड़ा, वहीं श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 5 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। पाकिस्तान को अगर फाइनल में पहुंचना है तो उन्हें अपने तीसरे मैच में बांग्लादेश को हर हाल में हराना होगा।

बांग्लादेश की हालत थोड़ी टाइट

बांग्लादेश ने सुपर-4 का अपना पहला मैच श्रीलंका के खिलाफ जीता। आज उनका दूसरा मुकाबला भारत के खिलाफ है। अगर बांग्लादेशी टीम बड़ा उलटफेर कर भारत को हराने में कामयाब रहती है तो उनका फाइनल का टिकट लगभग-लगभग कन्फर्म हो जाएगा। हालांकि 16-1 का हेड टू हेड देखकर लगता नहीं बांग्लादेश ऐसा कर पाएगा। अगर भारत आज 17वीं बार टी20 में बांग्लादेश को हराता है तो पाकिस्तान से उनका नॉकआउट मैच होगा।

श्रीलंका की टीम फाइनल की दौड़ से बाहर

पाकिस्तान से हारकर श्रीलंका की टीम फाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। इसका अधिकारिक ऐलान आज बांग्लादेश पर भारत की जीत के साथ हो सकता है। श्रीलंका ने अभी तक दो मैच -बांग्लादेश और पाकिस्तान- के खिलाफ खेले हैं और उन्हें दोनों ही मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका अधिकतम 2 ही पॉइंट्स तक पहुंच सकता है, ऐसे में उनके फाइनल में पहुंचने के चांसेस बिल्कुल नहीं है।

