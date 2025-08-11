Asia Cup 2025 Captain Suryakumar Yadav is not fully fit yet Hardik Pandya will undergo fitness assessment एशिया कप : अभी पूरी तरह फिट नहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव; फिटनेस जांच से गुजरेंगे पांड्या, Cricket Hindi News - Hindustan
एशिया कप : अभी पूरी तरह फिट नहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव; फिटनेस जांच से गुजरेंगे पांड्या

एशिया कप : अभी पूरी तरह फिट नहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव; फिटनेस जांच से गुजरेंगे पांड्या

एशिया कप 2025 के शुरू होने में अब एक महीने से भी कम वक्त बचा है लेकिन अभी कप्तान सूर्यकुमार यादव पूरी तरह फिट नहीं हैं। जून में स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी कराने वाले सूर्या अभी नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु में ट्रेनिंग ले रहे हैं। वह वहां अभी एक हफ्ते और रुकेंगे ताकि समय से पूरी तरह फिट हो सकें।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 11 Aug 2025 09:40 AM
एशिया कप : अभी पूरी तरह फिट नहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव; फिटनेस जांच से गुजरेंगे पांड्या

एशिया कप में भारतीय टीम के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव का खेलना अभी तय नहीं लग रहा। जून में उन्होंने जर्मनी के म्यूनिख में स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी कराई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उनका अभी पूरी तरह फिट होना बाकी है लिहाजा वह बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट एकेडमी (NCA) में फीजियो और मेडिकल टीम की मौजूदगी में अभी एक हफ्ते और रुकेंगे ताकि समय पर पूरी तरह फिट हो सकें। रिपोर्ट में हार्दिक पांड्या के बारे में बताया गया है कि सोमवार और मंगलवार को NCA में उनका रूटीन फिटनेस असेसमेंट होगा। एशिया कप के लिए अभी भारतीय टीम का ऐलान नहीं हुआ है।

एनसीए में अभी एक हफ्ते और रहेंगे सूर्या

टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव नेशनल क्रिकेट एकेडमी में मेडिकल टीम और फीजियो की निगरानी में ट्रेनिंग करेंगे। एशिया कप 9 सितंबर से यूएई में शुरू होने जा रहा है और भारत का पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूएई से है। इस टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्से ले रही हैं।

उम्मीद है कि सूर्या समय से पूरी तरह फिट हो जाएंगे। पिछले हफ्ते उन्होंने एनसीए में अपनी ट्रेनिंग का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। वीडियो में वह बल्लेबाजी का अभ्यास करते, एक्सरसाइज करते और दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने साथ में लिखा, ‘वापस आकर वो करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता जिसे मैं प्यार करता हूं।’

सूर्यकुमार यादव आखिरी बार आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए दिखे थे। यह आईपीएल सीजन उनके लिए जबरदस्त रहा था और उन्होंने 717 रन बनाए थे। सूर्या इस साल के आईपीएल सीजन में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उनसे ज्यादा सिर्फ गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन ने रन बनाए थे जिन्होंने ऑरेंज कप अपने नाम की थी।

हार्दिक पांड्या भी पहुंचे एनसीए

टाइम्स ऑफ इंडिया की उसी रिपोर्ट में बताया गया है कि शॉर्ट फॉर्मेट के धाकड़ खिलाड़ी हार्दिक पांड्या भी एशिया कप से पहले नेशनल क्रिकेट एकेडमी पहुंचे हैं। वह 11 और 12 अगस्त को रूटीन फिटनेस असेसमेंट से गुजरेंगे। मुंबई इंडियंस के कप्तान पांड्या जुलाई के मध्य से ही मुंबई में ट्रेनिंग कर रहे थे। एशिया कप और उसके बाद अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में उनसे भारत को काफी उम्मीदें रहेंगी।

एशिया कप के लिए अभी भारतीय टीम का ऐलान नहीं हुआ है। उससे पहले खिलाड़ियों के फिटनेस की जांच की जा रही है। पिछले महीने 27 और 29 जुलाई को श्रेयस अय्यर ने एनसीए में अपना फिटनेस असेसमेंट पूरा किया था। अपनी कप्तानी में पंजाब किंग्स को आईपीएल 2025 के फाइनल में पहुंचाने वाले अय्यर ने भारत के लिए दिसंबर 2023 में अपना आखिरी टी20 मैच खेला था।