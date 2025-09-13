पाकिस्तान मुकाबले से पहले शुभमन गिल को लगी चोट, इलाज के लिए फीजियो भी दौड़कर पहुंचे

भारतीय उपकप्तान शुभमन गिल को शनिवार को प्रैक्टिस सेशन के दौरान हाथ में चोट लगी। गेंद लगने के बाद फीजियो भी दौड़कर उन्हें देखने के लिए पहुंचे और फिर इलाज किया। हालांकि गिल कुछ देर बाद बल्लेबाजी प्रैक्टिस करते हुए दिखे।

भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप 2025 में मुकाबला होने वाला है, जिसके लिए दोनों टीमें तैयार हैं। शनिवार को भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इस हाईवोल्टेज मुकाबले के लिए जमकर अभ्यास किया। भारतीय प्रैक्टिस सेशन के दौरान उपकप्तान शुभमन गिल के हाथ में गेंद लगी, इस दौरान वह बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। गेंद लगने के बाद फिजियो ने उनका इलाज किया। हालांकि इस दौरान वह दर्द में दिखे, ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ उनके खेलने पर संशय बन गया है।

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को ट्रेनिंग के दौरान उपकप्तान शुभमन गिल को चोट लगी। हाथ पर गेंद लगने के बाद शुभमन गिल दर्द में दिखे और फिजियों ने तुरंत उनका इलाज किया। कप्तान सूर्यकुमार यादव, मुख्य कोच गौतम गंभीर इस घटना के बाद शुभमन गिल से बातचीत करते हुए नजर आए। इस दौरान सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भी उनके साथ दिखे और उनकी मदद करते हुए नजर आए। कुछ मिनट के बाद शुभमन गिल दोबारा नेट्स में वापस आए और प्रैक्टिस शुरू की।

भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। एशिया कप में दोनों टीमों ने अपने-अपने पहले मुकाबले जीते हैं। भारत ने यूएई को 9 विकेट से हराया, जबकि पाकिस्तान ने ओमान के खिलाफ 93 रनों से जीत हासिल की। सरकार ने ओलंपिक चार्टर का हवाला देकर पाकिस्तान के साथ बहुदेशीय टूर्नामेंट खेलने की अनुमति दे दी है। भारत 2036 में ओलंपिक और 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का इच्छुक है और इसके लिये ओलंपिक चार्टर का पालन करना जरूरी है।