अक्षर पटेल ने जीता इम्पैक्ट प्लेयर अवॉर्ड, कुलदीप के साथ लंबी बातचीत; BCCI ने शेयर किया वीडियो

अक्षर पटेल को पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के लिए इम्पैक्ट प्लेयर अवॉर्ड मिला है। बीसीसीआई ने सोमवार को वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह स्टार स्पिनर कुलदीप यादव के साथ बातचीत कर रहे हैं।

Mon, 15 Sep 2025 08:35 PM
भारत ने रविवार को पाकिस्तान को एशिया कप 2025 के छठे मुकाबले में सात विकेट से हराया। इस मैच में भारतीय टीम को जीत दिलाने में कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और बुमराह के अलावा सूर्यकुमार यादव, तिलक और अभिषेक ने अहम भूमिका निभाई। कुलदीप यादव को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, इससे पहले वह यूएई के खिलाफ भी प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। वहीं मैच जीतने के बाद अक्षर पटेल ने भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में इम्पैक्ट प्लेयर का अवॉर्ड जीता।

अक्षर पटेल ने पाकिस्तान के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शानदार प्रदर्शन किया। कुलदीप के साथ अक्षर ने भी मैच के दौरान काफी कसी हुई गेंदबाजी की। अक्षर ने 4 ओवर में 18 रन दिए। इस दौरान उन्होंने 15 गेंदें डॉट डाली और दो विकेट लिए। अक्षर पटेल ने पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज फखर जमां और कप्तान सलमान अली आगा को पवेलियन का रास्ता दिखाया।

अक्षर पटेल ने मैदान पर भी अच्छा योगदान दिया। कुलदीप के ओवर में उन्होंने हसन नवाज को कैच लपका। मैच खत्म होन के बाद अक्षर और कुलदीप ने बातचीत की। इस दौरान अक्षर ने पूछा, ''आपने लगातार दो प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीते हैं। इतने लंबे समय बाद खेलकर कैसा लग रहा है?''

कुलदीप ने कहा, ''लंबे समय बाद खेलकर अच्छा लग रहा है। शायद इंग्लैंड में दो महीने की मेरी कड़ी मेहनत का फल मुझे मिल रहा है। मैंने कड़ी मेहनत की और सभी जरूरी चीजें पूरी कीं, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे एशिया कप में खेलने का मौका जरूर मिलेगा, क्योंकि यूएई की परिस्थितियां मेरे अनुकूल लग रही थी।

