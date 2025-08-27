Ashwin was the first batter to retire out in IPL history which sparks a debate that time आईपीएल इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले बल्लेबाज थे अश्विन, तब छिड़ गई थी बहस, Cricket Hindi News - Hindustan
रविचंद्रन अश्विन ने बुधवार को आईपीएल से संन्यास का ऐलान कर दिया। अब वह बतौर खिलाड़ी आईपीएल में नहीं दिखेंगे। वह आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे बल्लेबाज थे जो रणनीति के तहत रिटायर्ड आउट हुए थे। 2022 में राजस्थान रॉयल्स बनाम लखनऊ सुपर जॉइंट्स के मैच के दौरान यह हुआ था। तब उसे लेकर बहस भी छिड़ी थी।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 27 Aug 2025 03:20 PM
महान गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने बुधवार को बतौर क्रिकेटर आईपीएल से भी संन्यास ले लिया। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया दौरे के बीच में ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। अश्विन का आईपीएल करियर बहुत ही शानदार रहा है। अगर 2017 को छोड़ दें तो वह 2009 से 2025 तक आईपीएल के हर सीजन में खेले। इस दौरान बतौर बल्लेबाज उनका नाम एक ऐसे रिकॉर्ड से जुड़ गया जो इस लीग में उससे पहले नहीं हुआ था। अश्विन आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जो टैक्टिकली रिटायर्ड आउट हुए थे। तब इसे लेकर बहस छिड़ी थी कि क्या ऐसा करना खेल की नैतिकता या खेल भावना के लिहाज से सही है।

10 अप्रैल 2022 को मुंबई के वानखेड़े मैदान में राजस्थान रॉयल्स बनाम लखनऊ सुपर जॉइंट्स का मैच था। अश्विन तब आरआर से खेलते थे। राजस्थान ने पहले बैटिंग की। 10वें ओवर में 67 रन के स्कोर पर उसके 4 विकेट गिर गए थे। तब टीम के कप्तान संजू सैमसन ने आर अश्विन को प्रमोट करके रियान पराग से ऊपर भेजने का फैसला किया।

19वां ओवर चल रहा था। आवेश खान गेंदबाजी कर रहे थे। अश्विन के क्रीज पर आने के बाद लखनऊ के गेंदबाजों को एक भी सफलता नहीं मिली थी। आवेश तीसरी गेंद फेंकते उससे पहले ही अश्विन पवैलियन लौटने लगे। उस समय वह 23 गेंदों में 28 रन बनाकर नॉट आउट थे लेकिन संभवतः रन रेट को रफ्तार देने की रणनीति के तहत उन्होंने रिटायर्ड आउट होने का फैसला किया। तब टीम का स्कोर 135 रन था।

उनके बाद रियान पराग बल्लेबाजी के लिए आए वह 4 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। भला हो शिमरन हेटमायर के नाबाद 59 रनों का कि राजस्थान रॉयल्स 6 विकेट के नुकसान पर 165 रन बना सकी।

अश्विन के टैक्टिकल रिटायर्ड आउट का फैसला सिर्फ उनका नहीं, बल्कि कप्तान सैमसन का भी संयुक्त फैसला था।

नियमों के मुताबिक अगर कोई बल्लेबाज अंपायर की बिना अनुमति के पवैलियन लौटने का फैसला करता है और बाद में बल्लेबाजी के लिए आना चाहता है, तो उसके लिए विपक्षी कप्तान की सहमति जरूरी है। अगर वह सहमति नहीं देता तो बल्लेबाज को रिटायर आउट माना जाता है। अगर वह फिर से बल्लेबाजी के लिए नहीं आ पाता है तो उसे 'रिटायर्ड आउट' के तौर पर मार्क किया जाता है।

इस तरह आर अश्विन आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे बल्लेबाज बने थे जो रणनीति के तहत रिटायर्ड आउट हुए थे। तब इसे लेकर बहस भी छिड़ी थी कि क्या ऐसा करना खेल की नैतिकता और खेल भावना के अनुरूप है?

उस मैच के परिणाम की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स ने 3 रनों की रोमांचक जीत हासिल की थी। लखनऊ सुपर जॉइंट्स की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 162 रन ही बना सकी थी।