वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारियों से अश्विन अवाक, बोले- ये सब क्या है भाई? हो गया या...

संक्षेप: वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारियों से दिग्गज स्पिनर रहे आर अश्विन अवाक हो गए हैं। 14 साल का ये लड़का तो वैसे भी अपनी धुरंधर पारियों से जाना जाता है लेकिन अश्विन अवाक हुए हैं निरंतरता से। उन्होंने पिछले एक महीने में सूर्यवंशी की कुछ पारियों का जिक्र करते हुए पूछा कि ये सब क्या है भाई।

वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारियों से दिग्गज स्पिनर रहे आर अश्विन अवाक हो गए हैं। 14 साल का ये लड़का तो वैसे भी अपनी धुरंधर पारियों से जाना जाता है लेकिन अश्विन अवाक हुए हैं निरंतरता से। साउथ अफ्रीका अंडर19 के खिलाफ अभी खत्म हुई 3 मैच की यूथ ओडीआई सीरीज में सूर्यवंशी भारतीय टीम के कप्तान थे। तीसरे और आखिरी मुकाबले में वह प्लेयर ऑफ द मैच के साथ-साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज पर भी अपना नाम किया। भारतीय टीम ने 3-0 से सीरीज जीती। इस वंडर बॉय की तारीफ करने के लिए अश्विन के पास शब्द ही नहीं हैं। उसकी हालिया पारियों का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि ये सब क्या है भाई!

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अश्विन ने बुधवार के मैच के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, ‘171(95), 50(26), 190(84), 68(24), 108*(61), 46(25) और आज 127(74)। ये पिछले 30 दिनों में डोमेस्टिक और अंडर-19 क्रिकेट के अलग-अलग फॉर्मेट में बनाए गए वैभव सूर्यवंशी के बस कुछ स्कोर हैं। ये सब क्या है भाई? क्या ये सैंपल पर्याप्त हैं या तुम स्तर और ज्यादा बढ़ाने जा रहे हो?’

अश्विन ने आगे लिखा, 'ये लड़का 14 की उम्र में जो कर रहा है उसे आप शब्दों में नहीं बयान कर सकते। अंडर19 वर्ल्ड कप सिर पर है जहां सबकी निगाह इन पर रहने वाली है। उसके ठीक बाद आईपीएल में बड़ी छलांग लगाएगा जब पहली बार पूरे सीजन में ओपनिंग करेगा, संजू (सैमसन) की जगह पर। अगले 4 महीने बहुत रोमांचक होने वाले हैं, वो उसके मिजाज, भूख और करेक्टर के बारे में हमें सब कुछ बताएंगे।'