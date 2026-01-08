Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Ashwin was left speechless by Vaibhav Suryavanshi s explosive innings asks What is all this brother
वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारियों से अश्विन अवाक, बोले- ये सब क्या है भाई? हो गया या...

वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारियों से अश्विन अवाक, बोले- ये सब क्या है भाई? हो गया या...

संक्षेप:

वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारियों से दिग्गज स्पिनर रहे आर अश्विन अवाक हो गए हैं। 14 साल का ये लड़का तो वैसे भी अपनी धुरंधर पारियों से जाना जाता है लेकिन अश्विन अवाक हुए हैं निरंतरता से। उन्होंने पिछले एक महीने में सूर्यवंशी की कुछ पारियों का जिक्र करते हुए पूछा कि ये सब क्या है भाई।

Jan 08, 2026 01:09 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारियों से दिग्गज स्पिनर रहे आर अश्विन अवाक हो गए हैं। 14 साल का ये लड़का तो वैसे भी अपनी धुरंधर पारियों से जाना जाता है लेकिन अश्विन अवाक हुए हैं निरंतरता से। साउथ अफ्रीका अंडर19 के खिलाफ अभी खत्म हुई 3 मैच की यूथ ओडीआई सीरीज में सूर्यवंशी भारतीय टीम के कप्तान थे। तीसरे और आखिरी मुकाबले में वह प्लेयर ऑफ द मैच के साथ-साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज पर भी अपना नाम किया। भारतीय टीम ने 3-0 से सीरीज जीती। इस वंडर बॉय की तारीफ करने के लिए अश्विन के पास शब्द ही नहीं हैं। उसकी हालिया पारियों का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि ये सब क्या है भाई!

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अश्विन ने बुधवार के मैच के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, ‘171(95), 50(26), 190(84), 68(24), 108*(61), 46(25) और आज 127(74)। ये पिछले 30 दिनों में डोमेस्टिक और अंडर-19 क्रिकेट के अलग-अलग फॉर्मेट में बनाए गए वैभव सूर्यवंशी के बस कुछ स्कोर हैं। ये सब क्या है भाई? क्या ये सैंपल पर्याप्त हैं या तुम स्तर और ज्यादा बढ़ाने जा रहे हो?’

ये भी पढ़ें:अफ्रीका के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ही कर पाए ये कमाल, किशन ने गेंद से दिखाया दम

अश्विन ने आगे लिखा, 'ये लड़का 14 की उम्र में जो कर रहा है उसे आप शब्दों में नहीं बयान कर सकते। अंडर19 वर्ल्ड कप सिर पर है जहां सबकी निगाह इन पर रहने वाली है। उसके ठीक बाद आईपीएल में बड़ी छलांग लगाएगा जब पहली बार पूरे सीजन में ओपनिंग करेगा, संजू (सैमसन) की जगह पर। अगले 4 महीने बहुत रोमांचक होने वाले हैं, वो उसके मिजाज, भूख और करेक्टर के बारे में हमें सब कुछ बताएंगे।'

ये भी पढ़ें:वैभव सूर्यवंशी ने रच दिया इतिहास, यूथ वनडे में शतक लगाने वाले सबसे युवा कप्तान

साउथ अफ्रीका अंडर19 के खिलाफ यूथ वनडे सीरीज में वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से खूब गदर काटा। 3 मैच की सीरीज में उन्होंने 1-1 शतक और अर्धशतक जड़ा। उन्होंने 68.66 के औसत और 187.27 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से सबसे ज्यादा 206 रन बनाए। इनमें से ज्यादातर रन बाउंड्री के जरिए बटोरे। सीरीज में वैभव सूर्यवंशी ने 12 चौके और 20 छक्के जड़े।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
Vaibhav Suryavanshi R Ashwin
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |