Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Ashwell Prince blamed the uneven bounce of the Eden Gardens pitch for the failure of the South African batsmen
साउथ अफ्रीका को ले डूबी ईडन गार्डन्स की पिच, कोच बोले- हमें अब इस खिलाड़ी की कमी खलेगी

साउथ अफ्रीका को ले डूबी ईडन गार्डन्स की पिच, कोच बोले- हमें अब इस खिलाड़ी की कमी खलेगी

संक्षेप: साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजी कोच एशवैल प्रिंस ने भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन शुक्रवार को बल्लेबाजों की नाकामी के लिए ईडन गार्डंस की पिच से मिलने वाले असमान उछाल को कसूरवार ठहराया।

Sat, 15 Nov 2025 07:36 AMBhasha कोलकाता
share Share
Follow Us on

साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजी कोच एशवैल प्रिंस ने भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन शुक्रवार को बल्लेबाजों की नाकामी के लिए ईडन गार्डंस की पिच से मिलने वाले असमान उछाल को कसूरवार ठहराया। जसप्रीत बुमराह के पांच विकेट की मदद से भारत ने साउथ अफ्रीका को दो सत्र में ही 159 रन पर आउट कर दिया। दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने यशस्वी जायसवाल के विकेट के नुकसान पर 37 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं। साउथ अफ्रीका के पास अभी भी 122 रनों की बढ़त है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:बाबर आजम ने शतक के बाद कॉपी किया विराट कोहली का सेलिब्रेशन? हुए बुरी तरह ट्रोल

प्रिंस ने पहले दिन के खेल के बाद कहा, ‘‘शुरू में ही संकेत मिल गए थे कि पिच से उछाल असमान रहेगा। जब आपको लगता है कि बल्लेबाज 20-30 रन बनाकर आत्मविश्वास में इजाफा करेगा लेकिन यहां समान उछाल नहीं होने से बल्लेबाजों में वह आत्मविश्वास आया ही नहीं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘क्रीज पर एक घंटा बिताने के बाद भी आप वह भरोसा नहीं कर पाये जो करना चाहिए था।’’

प्रिंस ने कहा कि भारत के गेंदबाजों ने उन्हें सांस लेने का मौका भी नहीं दिया।

ये भी पढ़ें:बाबर आजम ने जड़ा 20वां वनडे शतक, मगर नहीं तोड़ पाए विराट कोहली का ये रिकॉर्ड

उन्होंने कहा, ‘‘बेहतरीन गेंदबाजी आक्रमण के सामने ऐसा ही होता है। उन्होंने सटीक जगहों पर गेंद डाली।’’

साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा पसली की चोट के कारण बाहर हैं और प्रिंस ने स्वीकार किया कि पहले दिन बुमराह की गेंदबाजी देखने के बाद अब रबाडा की कमी और खलेगी।

उन्होंने कहा, ‘‘रबाडा विश्व स्तरीय गेंदबाज हैं। वह दुनिया के शीर्ष दो या तीन तेज गेंदबाजों में से है। हमने पहले दिन देखा कि एक और सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज ने इस पिच पर कितनी उम्दा गेंदबाजी की। हमें रबाडा की कमी निश्चित तौर पर खलेगी।’’

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
India Vs South Africa
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |