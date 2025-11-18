आशुतोष माहिदा: सब्जी बेचने वाला बड़ौदा का लड़का अब अंडर 19 इंडिया A टीम का है जसप्रीत बुमराह

संक्षेप: आंखों में बड़ा सपना। क्रिकेट की दुनिया में पहचान बनाने की हसरत। लेकिन वक्त ने यूं करवट ली कि बड़ौदा के आशुतोष माहिदा 13-14 की उम्र में घर चलाने के लिए सब्जी बेचने को मजबूर हो गए। मुश्किलें आईं मगर हौसला नहीं टूटा। सपने को पूरा करने का जुनून खत्म नहीं हुआ। आज वह अंडर 19 इंडिया ए टीम में खेल रहे हैं।

इंडिया A का जसप्रीत बुमराह सोमवार को बेंगलुरु में अंडर19 ट्राई सीरीज में इंडिया ए बनाम इंडिया बी के मैच में आशुतोष माहिदा की धारदार गेंदबाजी दिखी। इंडिया की तरफ से उन्होंने 9 ओवर में सिर्फ 33 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। मैच में इंडिया ए ने इंडिया बी को 37 रन से शिकस्त दी। अंडर 19 ट्राई सीरीज की तीसरी टीम अफगानिस्तान है। त्रिकोणीय श्रृंखला में सभी टीमें लीग स्टेज में एक दूसरे से 2-2 मैच खेलेंगी। टॉप की दो टीमें 30 नवंबर को फाइनल में भिड़ेंगी। इस टूर्नामेंट का आयोजन अगले साल जनवरी-फरवरी में जिम्बाब्वे और नामिबिया में होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए किया गया है। मुमकिन है कि आशुतोष माहिदा अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से खेलते दिखें।

जब सब्जी बेचने को हुए मजबूर आशुतोष माहिदा अभी 18 वर्ष के हैं। बचपन से उनका सपना भारत के लिए क्रिकेट खेलने का रहा है। 2020 में उनकी जिंदगी में तब भूचाल आया जब कोरोना महामारी के दौरान उनके पिता की रोजी-रोटी छिन गई। उनके पिता एक कोरियोग्राफर थे और महामारी में उनका काम बंद हो गया। परिवार के सामने जैसे अस्तित्व का संकट आ गया क्योंकि आमदनी का कोई जरिया नहीं था।

अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में आशुतोष ने उन कठिन दिनों को याद करते हुए कहा, 'मेरे पिता चिराग माहिदा एक कोरियोग्राफर थे और महामारी आने से पहले तक बहुत अच्छा कर रहे थे। लॉकडाउन के दौरान काम धीमा हो गया और वह घर चलाने के लिए सब्जी बेचने के लिए मजबूर हो गए। तब मैंने क्रिकेट खेलना जारी रखा लेकिन मैं सब्जी बेचने में उनकी मदद भी करने लगा।'

पिता का त्याग आशुतोष माहिदा ने बताया कि वो वक्त बहुत ही चुनौतीपूर्ण था लेकिन उनके परिवार ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उनके पिता ने चुनौतीपूर्ण हालात के बावजूद आशुतोष माहिदा को क्रिकेट पर फोकस करने के लिए प्रेरित किया। धीरे-धीरे हालात में सुधार हुआ। पुराने दिन लौटे। चिराग माहिदा का कोरियोग्राफी वाला काम फिर चल निकला और आशुतोष माहिदा भी धीरे-धीरे अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।

9 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रहे आशुतोष माहिदा आशुतोष माहिदा 9 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रहे हैं। उनके पिता ने उन्हें इसके लिए प्रेरित किया और हिंद विजय जिमखाना में उनका दाखिला कराया। आशुतोष को ये समझने में वक्त नहीं लगा कि उन्हें क्या बनना है, मतलब बल्लेबाज, गेंदबाज या ऑलराउंडर। शुरुआती कुछ हफ्तों में उन्होंने तेज गेंदबाजी की और फिर उसी पर फोकस किया। उसके बाद वह इंटर-क्लब टूर्नामेंट्स के लिए चुने जाने लगे और अच्छे प्रदर्शन से लोगों को प्रभावित करने लगे।

कोच को भी युवा गेंदबाज से बड़ी उम्मीदें बड़ौदा में वह मोतीबाग क्रिकेट क्लब की तरफ से खेलते हैं। वहां उन्हें क्रिकेट के गुर सिखाने वाले कोच दिग्विजय राठवा को अभी भी याद है कि कैसे पिछले साल एचडी झावेरी लीग के एक मैच में माहिदा ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से मुकाबले का रुख ही बदल दिया। उन्होंने अपने स्पेल में 4 विकेट चटकाकर मैच अपनी टीम के नाम कर दी थी। राठवा का कहना है कि आशुतोष ऐसे गेंदबाज हैं जो अपनी गेंदों से बल्लेबाजों के दिल में खौफ भर देते हैं।