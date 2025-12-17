Record Alert: राजस्थान के पेसर ने SMAT में रचा इतिहास, बने सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज
Record Alert: राजस्थान के पेसर अशोक शर्मा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इतिहास रच दिया है। अशोक शर्मा सबसे ज्यादा विकेट एक सीजन में चटकाने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। सीजन के अपने आखिरी मैच में उन्होंने इस उपलब्धि को हासिल किया।
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के फाइनल को छोड़कर सभी मुकाबले खेले जा चुके हैं। सबसे आखिरी मैच में राजस्थान के पेसर ने एक कमाल का रिकॉर्ड बनाया है। राजस्थान की टीम के तेज गेंदबाज अशोक शर्मा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंजबाज बन गए हैं। अशोक शर्मा ने बड़ौदा के लुकमान मेरीवाला का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि, उनका भी रिकॉर्ड इसी सीजन टूट सकता है, क्योंकि एक गेंदबाज इस रिकॉर्ड को अपने नाम करने के बेहद करीब पहुंच गया है। ये कोई और नहीं, बल्कि भारत के लिए टेस्ट डेब्यू कर चुके अंशुल कंबोज हैं।
आईपीएल की दो टीमों में शामिल रहे अशोक शर्मा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में राजस्थान के लिए जैसे ही मुंबई के बल्लेबाज अथर्व अंकोलेकर का विकेट लिया, वैसे ही उनके विकेटों की संख्या इस सीजन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 22 हो गई। इससे ज्यादा विकेट किसी भी गेंदबाज ने इस टूर्नामेंट के करीब 20 साल के इतिहास में किसी ने भी नहीं चटकाए हैं। अभी तक शीर्ष पर बड़ौदा के पेसर लुकमान मेरीवाला थे, लेकिन अब वे पीछे छूट गए हैं। 12 साल का रिकॉर्ड अशोक शर्मा ने धराशायी कर दिया है।
लुकमान मेरीवाला ने 2013-14 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में घातक गेंदबाजी की थी और कुल 21 विकेट निकाले थे। एक दशक से ज्यादा समय तक उनके पास ये रिकॉर्ड रहा, लेकिन अब वे दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। 10 मैचों में अशोक शर्मा ने 22 विकेट निकाले हैं। दो बार वे 4 विकेट हॉल भी प्राप्त करने में सफल हुए हैं, जबकि लिस्ट में दूसरे नंबर अंशुल कंबोज हैं, जिन्होंने 10 मैचों में 20 विकेट निकाले हैं।
कंबोज तोड़ सकते हैं रिकॉर्ड
अंशुल कंबोज इंग्लैंड के दौरे पर टेस्ट सीरीज में डेब्यू करने में सफल रहे थे, लेकिन खराब प्रदर्शन की वजह से उनको अगले ही मैच से बाहर कर दिया गया। अब जल्द उनको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अगर घरेलू क्रिकेट में वे अच्छा प्रदर्शन करते रहे तो फिर से भारतीय टीम के दरवाजे पर वे दस्तक दे सकते हैं। हालांकि, हाल-फिलहाल उनके लिए भारतीय टीम में कोई जगह नहीं है और टेस्ट सीरीज भी भारत अभी खेलने वाला नहीं है।