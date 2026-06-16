गुजरात टाइटन्स के खूंखार पेसर को मिली इंडिया ए में जगह, BCCI ने किया रिप्लेसमेंट का ऐलान
गुजरात टाइटन्स के खूंखार पेसर अशोक शर्मा को श्रीलंका में जारी ट्राई नेशन सीरीज के लिए इंडिया ए में जगह मिल गई है। BCCI ने रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है। युधवीर सिंह चरक चोट की वजह से आगे इस सीरीज में नहीं खेल पाएंगे।
टीम इंडिया ए श्रीलंका में जारी ट्राई नेशन वनडे सीरीज में दो मैच अपनी गेंदबाजी की वजह से हारी है। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने एक तूफानी तेज गेंदबाज को श्रीलंका भेजने का फैसला किया है। ये गेंदबाज कोई और नहीं, बल्कि आईपीएल 2026 में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले गुजरात टाइटन्स के पेसर अशोक शर्मा हैं, जिन्हें रिप्लेसमेंट के तौर पर श्रीलंका भेजा गया है। मंगलवार यानी 16 जून को ही वे श्रीलंका पहुंच गए हैं और अगले मैच में खेलने के लिए उपलब्ध होंगे। इसकी जानकारी खुद बीसीसीआई ने दी है।
गुजरात टाइटन्स के खूंखार पेसर अशोक शर्मा को श्रीलंका में जारी ट्राई नेशन सीरीज के लिए इंडिया ए में एंट्री मिली है। BCCI ने युधवीर सिंह चरक के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है। उनकी जगह अब आगे सीरीज में अशोक शर्मा खेलेंगे। चोट की वजह से वह इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने बताया है कि युधवीर ने 13 जून को बॉलिंग करते समय अपने दाहिने कंधे में तकलीफ बताई थी। यहां तक कि 11 जून को फील्डिंग सेशन के दौरान भी उन्हें ऐसा ही दर्द महसूस हुआ था, जिस वजह से वे पिछले कुछ मैचों में नहीं दिखे।
BCCI मेडिकल टीम ने एक स्पेशलिस्ट से सलाह के बाद, युधवीर सिंह को सलाह दी है दाहिने रोटेटर कफ की चोट से पूरी तरह ठीक होने के लिए उन्हें BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की देखरेख में एक ग्रेजुएटेड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से गुजरना पड़ेगा। युधवीर दांबुला से बेंगलुरु आएंगे, जबकि अशोक शर्मा पहले ही श्रीलंका के लिए उड़ान भर चुके हैं, जो 17 जून को अफगानिस्तान ए के खिलाफ होने वाले आखिरी लीग मैच में सिलेक्शन के लिए उपलब्ध होंगे।
ट्राई-सीरीज के लिए इंडिया A की अपडेटेड टीम इस प्रकार है
तिलक वर्मा (कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़ (उप-कप्तान), प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंह (विकेट कीपर), कुमार कुशाग्र (विकेट कीपर), विपराज निगम, यश ठाकुर, अंशुल कंबोज, अरशद खान, अनुकूल रॉय और अशोक शर्मा
इंडिया ए की बात करें तो टीम ने अब तक खेले 3 मैचों में से सिर्फ एक ही मैच जीता है। ऐसे में टीम के फाइनल में पहुंचने के चांस भी कम हो गए हैं। हालांकि, अगर अफगानिस्तान को भारतीय टीम ने बुरी तरह से हरा दिया तो आसानी से टीम फाइनल में पहुंच जाएगी, क्योंकि अफगानिस्तान का नेट रन रेट अच्छा नहीं है। आखिरी मैच अफगानिस्तान की टीम जीतती भी है तो भी कोई असर इसका भारत की सेहत पर नहीं पड़ेगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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