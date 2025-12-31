उस्मान ख्वाजा कब करेंगे रिटायरमेंट का ऐलान? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान की भविष्यवाणी ने चौंकाया

संक्षेप: Michael Clarke on Usman Khawaja Retirement: ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं। उस्मान को लेकर माइकल क्लार्क ने चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है।

ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने उस्मान को लेकर चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है। क्लार्क का मानना है कि उस्मान सिडनी टेस्ट के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का आखिरी टेस्ट चार जनवरी से सिडनी के मैदान पर खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 3-1 से आगे है। बाएं हाथ के बल्लेबाज उस्मान ने चार में से तीन टेस्ट मैच खेले हैं लेकिन नई ओपनिंग जोड़ी ट्रैविस हेड और जेक वेदराल्ड के अच्छे प्रदर्शन के बाद उन्हें मिडिल ऑर्डर में उतरना पड़ा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

साल 2025 उस्मान के लिए कुछ खास नहीं रहा। उन्हें नियमित छाप छोड़ने में दिक्कत हुई। उन्होंने 10 टेस्ट मैचों में कुल 614 रन बनाए। 39 साल के ख्वाजा मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई टीम के सबसे उम्रदराज प्लेयर हैं। उन्हें पर्थ में पहले एशेज टेस्ट के दौरान करियर में पहली बार पीठ में ऐंठन भी हुई थी। चोट के कारण वह दूसरा टेस्ट नहीं खेल पाए थे। हालांकि, उन्होंने तीसरे मैच में शानदार वापसी करते हुए एडिलेड ओवल में 87 और 40 रन बनाए। वह मेलबर्न में चौथे मैच में फ्लॉप रहे। उन्होंने पांचवें नंबर पर उतरने के बाद पहली पारी में 29 रन बनाए जबकि दूसरी पारी में खाता नहीं खोल पाए। ऑस्ट्रेलिया को मेलबर्न में चार विकेट से हार मिली थी।