उस्मान ख्वाजा कब करेंगे रिटायरमेंट का ऐलान? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान की भविष्यवाणी ने चौंकाया

उस्मान ख्वाजा कब करेंगे रिटायरमेंट का ऐलान? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान की भविष्यवाणी ने चौंकाया

संक्षेप:

Michael Clarke on Usman Khawaja Retirement: ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं। उस्मान को लेकर माइकल क्लार्क ने चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है।

Dec 31, 2025 12:20 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने उस्मान को लेकर चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है। क्लार्क का मानना है कि उस्मान सिडनी टेस्ट के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का आखिरी टेस्ट चार जनवरी से सिडनी के मैदान पर खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 3-1 से आगे है। बाएं हाथ के बल्लेबाज उस्मान ने चार में से तीन टेस्ट मैच खेले हैं लेकिन नई ओपनिंग जोड़ी ट्रैविस हेड और जेक वेदराल्ड के अच्छे प्रदर्शन के बाद उन्हें मिडिल ऑर्डर में उतरना पड़ा।

साल 2025 उस्मान के लिए कुछ खास नहीं रहा। उन्हें नियमित छाप छोड़ने में दिक्कत हुई। उन्होंने 10 टेस्ट मैचों में कुल 614 रन बनाए। 39 साल के ख्वाजा मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई टीम के सबसे उम्रदराज प्लेयर हैं। उन्हें पर्थ में पहले एशेज टेस्ट के दौरान करियर में पहली बार पीठ में ऐंठन भी हुई थी। चोट के कारण वह दूसरा टेस्ट नहीं खेल पाए थे। हालांकि, उन्होंने तीसरे मैच में शानदार वापसी करते हुए एडिलेड ओवल में 87 और 40 रन बनाए। वह मेलबर्न में चौथे मैच में फ्लॉप रहे। उन्होंने पांचवें नंबर पर उतरने के बाद पहली पारी में 29 रन बनाए जबकि दूसरी पारी में खाता नहीं खोल पाए। ऑस्ट्रेलिया को मेलबर्न में चार विकेट से हार मिली थी।

क्लार्क का मानना ​​है कि उस्मान को सिडनी टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन में जरूर चुना जाएगा। उन्होंने कोड स्पोर्ट्स से कहा, ''मुझे लगता है कि यह उस्मान का फेयरवेल टेस्ट होगा। मुझे नहीं लगता कि यह कोई नाम मात्र का सिलेक्शन है। टीम मैनेजमेंट ने उन्हें मेलबर्न के लिए चुना गया था। इसलिए अगर उस दिशा गए हैं तो आप उन्हें सिडनी के लिए भी चुनें। लेकिन मुझे लगता है कि वह इस टेस्ट के बाद रिटायर हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीतेगा। उम्मीद है वह बड़ा स्कोर बनाएंगे। मैं चाहूंगा कि उस्मान सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में सेंचुरी बनाएं और खुशी से जाएं क्योंकि बहुत कम लोगों को यह मौका मिलता है।'' उस्मान ने अब तक 87 टेस्ट मैचों में 6206 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने 28 फिफ्टी और 16 सेंचुरी हैं।

मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
