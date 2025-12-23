Cricket Logo
शराब, पार्टी और एशेज में शर्मनाक हार...ब्रैंडन मैकुलम और बेन स्टोक्स घेरे में, टीम कल्चर पर उठे सवाल

इंग्लैंड की टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की एशेज सीरीज में हार मिली है। तीन ही मैच अभी तक हुए हैं और तीनों मैच टीम हार चुकी है। इससे भी ज्यादा फजीहत टीम की उस समय हुई, जब टीम पर गंभीर आरोप लगे।

Dec 23, 2025 10:00 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी एशेज सीरीज को हार चुकी है। पांच मैचों की इस सीरीज के तीन मुकाबले खेले गए हैं और तीनों मैच टीम हार चुकी है। इंग्लैंड का प्रदर्शन खराब रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि बेन स्टोक्स की कप्तानी और ब्रैंडन मैकुलम की कोचिंग वाली टीम गलत हरकतों की वजह से सुर्खियों में है। इंग्लैंड की टीम पर आरोप है कि एशेज टूर को उन्होंने बैचलर पार्टी के रूप में तब्दील कर दिया। इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर शराब पीने का आरोप है। इसकी जांच शुरू हो गई है।

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर रॉब की ने नूसा में सीरीज के बीच में ब्रेक के दौरान इंग्लैंड के बर्ताव की अंदरूनी जांच का आदेश दिया है। ऑस्ट्रेलिया में यह दावा किया गया है कि यह ट्रिप एक “स्टैग डू” यानी किसी बैचलर पार्टी के जैसा था। इसी वजह से इस दौरे की जांच तेज हो गई है। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, रॉब की ने कहा कि वह जांच करेंगे कि क्या हुआ और उन्होंने जोर दिया कि खिलाड़ियों को आराम देने के बाद भी स्टैंडर्ड में कोई कमी नहीं आनी चाहिए।

बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में अपनी साख बचाने की तैयारियों में जुटी इंग्लैंड की टीम पर आरोप है कि उन्होंने सीरीज में ब्रेक के दौरान शराब पार्टी की। ऐसे में लीडरशिप ग्रुप पर सवाल खड़े हो गए हैं। रॉब की ने कहा कि उन्हें खिलाड़ियों के क्रिकेट से समय निकालने से “कोई दिक्कत नहीं” है और खुद को “शराब के खिलाफ नहीं” बताया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि रात के खाने के साथ एक ग्लास वाइन लेने और बहुत ज्यादा शराब पीने में अंतर है, जो तैयारी को नुकसान पहुंचाता है।

नूसा विवाद इंग्लैंड की टीम के एशेज सीरीज में पतन का प्रतीक बन गया है। इंग्लैंड की टीम ने 11 दिनों के भीतर पहले तीन टेस्ट गंवा दिए। क्रिसमस से पहले एशेज का प्रभाव खत्म हो गया है। जाहिर है कि इंग्लैंड ने इस एशेज सीरीज को अब अलग ढंग से लेना शुरू कर दिया होगा, लेकिन शराब पार्टी की वजह से इंग्लैंड क्रिकेट की बदनामी जरूर हुई है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
