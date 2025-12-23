शराब, पार्टी और एशेज में शर्मनाक हार...ब्रैंडन मैकुलम और बेन स्टोक्स घेरे में, टीम कल्चर पर उठे सवाल
इंग्लैंड की टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की एशेज सीरीज में हार मिली है। तीन ही मैच अभी तक हुए हैं और तीनों मैच टीम हार चुकी है। इससे भी ज्यादा फजीहत टीम की उस समय हुई, जब टीम पर गंभीर आरोप लगे।
इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी एशेज सीरीज को हार चुकी है। पांच मैचों की इस सीरीज के तीन मुकाबले खेले गए हैं और तीनों मैच टीम हार चुकी है। इंग्लैंड का प्रदर्शन खराब रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि बेन स्टोक्स की कप्तानी और ब्रैंडन मैकुलम की कोचिंग वाली टीम गलत हरकतों की वजह से सुर्खियों में है। इंग्लैंड की टीम पर आरोप है कि एशेज टूर को उन्होंने बैचलर पार्टी के रूप में तब्दील कर दिया। इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर शराब पीने का आरोप है। इसकी जांच शुरू हो गई है।
इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर रॉब की ने नूसा में सीरीज के बीच में ब्रेक के दौरान इंग्लैंड के बर्ताव की अंदरूनी जांच का आदेश दिया है। ऑस्ट्रेलिया में यह दावा किया गया है कि यह ट्रिप एक “स्टैग डू” यानी किसी बैचलर पार्टी के जैसा था। इसी वजह से इस दौरे की जांच तेज हो गई है। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, रॉब की ने कहा कि वह जांच करेंगे कि क्या हुआ और उन्होंने जोर दिया कि खिलाड़ियों को आराम देने के बाद भी स्टैंडर्ड में कोई कमी नहीं आनी चाहिए।
बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में अपनी साख बचाने की तैयारियों में जुटी इंग्लैंड की टीम पर आरोप है कि उन्होंने सीरीज में ब्रेक के दौरान शराब पार्टी की। ऐसे में लीडरशिप ग्रुप पर सवाल खड़े हो गए हैं। रॉब की ने कहा कि उन्हें खिलाड़ियों के क्रिकेट से समय निकालने से “कोई दिक्कत नहीं” है और खुद को “शराब के खिलाफ नहीं” बताया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि रात के खाने के साथ एक ग्लास वाइन लेने और बहुत ज्यादा शराब पीने में अंतर है, जो तैयारी को नुकसान पहुंचाता है।
नूसा विवाद इंग्लैंड की टीम के एशेज सीरीज में पतन का प्रतीक बन गया है। इंग्लैंड की टीम ने 11 दिनों के भीतर पहले तीन टेस्ट गंवा दिए। क्रिसमस से पहले एशेज का प्रभाव खत्म हो गया है। जाहिर है कि इंग्लैंड ने इस एशेज सीरीज को अब अलग ढंग से लेना शुरू कर दिया होगा, लेकिन शराब पार्टी की वजह से इंग्लैंड क्रिकेट की बदनामी जरूर हुई है।