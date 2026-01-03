ये हमारे समाज पर बड़ा धब्बा...उस्मान ख्वाजा के एक दावे से जेसन गिलेस्पी सहमत मगर दूसरे पर ऐतराज

संक्षेप: Jason Gillespie on Usman Khawaja: उस्मान ख्वाजा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इंग्लैंड के खिलाफ पांचवा टेस्ट उनका आखिरी मैच होगा। वह ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने वाले पहले मुस्लिम खिलाड़ी हैं।

ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने वाले पहले मुस्लिम खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। वह सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एससीजी) में आखिरी मैच खेलेंगे। यहां रविवार से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पांचवा और आखिर एशेज टेस्ट शुरू होगा। 39 वर्षीय ख्वाजा ने संन्यास की घोषणा करते हुए 'नस्लीय' भेदभाव का जिक्र किया था, जिसका उन्हें अपने करियर के दौरान सामना करना पड़ा। ख्वाजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, ''मुझे लेकर कई तरह की नस्लीय रूढ़िवादिता सामने आई, जैसे कि मैं आलसी हूं, पाकिस्तानी, वेस्टइंडीज के, अश्वेत खिलाड़ी...हम स्वार्थी हैं, हम सिर्फ अपनी परवाह करते हैं, हमें टीम की परवाह नहीं है, हम कड़ी मेहनत नहीं करते। ये वो बातें थीं जिनसे मैं अपनी पूरी जिंदगी जूझता रहा हूं।''

'जब खिलाड़ी गोल्फ खेलकर चोटिल हुए...' पर्थ मैच से पहले ख्वाजा की आलोचना हुई क्योंकि उन्होंने दो बार गोल्फ खेला और वैकल्पिक अभ्यास सत्र में भाग नहीं लिया। कुछ लोगों का मानना था कि गोल्फ ही उनकी पीठ की समस्या का कारण हो सकता है। ख्वाजा ने कहा, ''मैं आपको ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं जब खिलाड़ी गोल्फ खेलकर चोटिल हो गए लेकिन आप लोगों ने उनके बारे में कुछ नहीं कहा। मैं आपको ऐसे भी उदाहरण दे सकता हूं जब खिलाड़ियों ने मैच से पहले की रात को खूब बियर पी और वे अस्वस्थ हो गए लेकिन उनके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया लेकिन जब मैं चोटिल हुआ तो मेरी प्रतिबद्धता और एक व्यक्ति के रूप में मेरी छवि पर सवाल उठा दिए गए।'' ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी ने ख्वाजा के एक दावे से सहमत मगर दूसरे पर ऐतराज जताया है। उन्होंने नस्लीय भेदभाव को समाज पर बड़ा धब्बा करार दिया लेकिन गोल्फ कंट्रोवर्सी पर अलग राय का इजहार किया।

'यह प्रोफेशनल खिलाड़ी के करियर का हिस्सा' गिलेस्पी ने एबीसी स्पोर्ट से कहा, ''मैं उस्मान के साथ हुए रेसिज्म पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, जिसका उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सामना किया है। ने वास्तव में हमेशा उनकी प्रशंसा की है। मैंने आवाज बुलंद करने के लिए उनकी तारीफ की है, क्योंकि नस्लीय भेदभाव हमारे समाज पर एक बड़ा धब्बा है और इसका खिलाफ हमेशा आवाज उठाने की जरूरत है। जब वह अपनी आलोचना के बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने नस्लीय भेदभाव का जिक्र किया। हालांकि, कुछ पुराने खिलाड़ियों ने सामने आकर सही सवाल उठाया कि क्या वो (गोल्फ खेलना) सबसे अच्छी तैयारी थी। इस पर सवाल उठाना और आपकी पसंद के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जाना बुलीइंग नहीं है। यह बिल्कुल दुर्व्यवहार नहीं है। यह प्रोफेशनल खिलाड़ी के करियर का हिस्सा है। जब आपसे उस काम की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा जाए, जिसके लिए आपको असल में पैसे मिलते हैं तो आप गुस्सा नहीं कर सकते।"