पैट कमिंस के लिए एशेज खत्म, T20 वर्ल्ड कप से भी हो सकते हैं बाहर! AUS को लगा 440 वोल्ट का करंट

ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान पैट कमिंस के लिए एशेज सीरीज 2025-26 समाप्त हो गई है। पहले दो टेस्ट मैचों में वे उपलब्ध नहीं थे, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच में वे खेले। तीनों टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने जीतकर सीरीज पर कब्जा कर लिया है, लेकिन अब खबर है कि पैट कमिंस बाकी के दो मैचों में नहीं खेलेंगे। चौथे टेस्ट मैच से वे पहले ही बाहर कर दिए गए हैं। इसके पीछे का कारण उनकी चोट है, जिससे वे उबर गए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म हेल्थ को देखते हुए उन्हें फिलहाल के लिए टेस्ट टीम से दूर रखा जा रहा है। हालांकि, एक खबर ऑस्ट्रेलिया के लिए 440 वोल्ट के करंट जैसी है, क्योंकि वे टी20 वर्ल्ड कप 2026 से भी बाहर हो सकते हैं।

दरअसल, टी20 वर्ल्ड कप 2026 फरवरी-मार्च में भारत और श्रीलंका में होना है, लेकिन ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट की मानें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के सिलेक्टर और मेडिकल स्टाफ उनको इस मेगा इवेंट से दूर रहने की सलाह दे सकता है। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान हो गया है, जिसमें पैट कमिंस नहीं हैं। हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने सिलेक्शन के कुछ घंटे बाद कहा कि कमिंस की सीरीज एक मैच के बाद खत्म हो गई, जिससे एशेज जीतने में मदद मिली।

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल के बाद वेस्टइंडीज टूर पर पैट कमिंस को लम्बर स्ट्रेस रिएक्शन का पता चला था, लेकिन एक एग्रेसिव रिहैब प्रोग्राम के बाद उन्होंने एडिलेड में शानदार बॉलिंग की, जहां उन्होंने छह विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया को कप्तानी करते हुए 82 रन से जीत दिलाई। अब चौथे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया के कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने कहा, "वह ठीक हो गया है। वह बाकी सीरीज में कोई रोल नहीं निभाएगा और उसकी वापसी को लेकर हमने काफी समय से इस पर बात की थी।"

उन्होंने आगे बताया, "हम कुछ रिस्क ले रहे थे और जिन लोगों ने उस पर रिपोर्ट किया था, वे उस रिबिल्ड से जुड़े रिस्क को समझेंगे। अब हम सीरीज जीत चुके हैं और यही हमारा गोल था। इसलिए, उसे और रिस्क में डालना और लंबे समय के लिए उसे खतरे में डालना कुछ ऐसा नहीं है जो हम करना चाहते हैं और पैट इसके साथ सच में कम्फर्टेबल है।" मैकडोनाल्ड ने आगे टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पैट कमिंस की भागेदारी को लेकर कहा कि यह मंगलवार को दूसरे सिलेक्टर्स के साथ बातचीत के बाद फैसला लिया जाएगा।