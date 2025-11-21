पहला टेस्ट जीतते ही बावुमा के बदले सुर, एशेज देखने के बाद भारत से चार मैच खेलने की जताई इच्छा
दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने उम्मीद जताई कि भविष्य में दक्षिण अफ्रीका को भारत जैसी मजबूत टीम के साथ जल्द ही चार टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने का मौका मिलेगा।
तेम्बा बावुमा को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज के शुक्रवार सुबह पर्थ में शुरू हुए मैच को देखकर ईर्ष्या हुई और उन्होंने हैरानी जताई कि पारंपरिक प्रारूप में मौजूदा विश्व चैंपियन होने के बावजूद दक्षिण अफ्रीका को भारत के खिलाफ सिर्फ दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलने का मौका क्यों मिला। इस साल की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब दिलाने वाले बावुमा ने कहा कि दो मैच की वर्तमान सीरीज टेस्ट क्रिकेट की दो मजबूत टीमों के साथ सही न्याय नहीं करती।
बावुमा ने दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच की पूर्व संध्या पर पत्रकारों से कहा, ‘‘हम आज सुबह एशेज देखने के लिए उठे। हमने उसे थोड़ी ईर्ष्या के साथ देखा, क्योंकि हम जानते थे कि वे पांच टेस्ट मैच खेल रहे हैं। वे एक दूसरे के सामने कड़ी चुनौती पेश करेंगे।’’
उन्होंने कहा कि वह इस बात से खुश नहीं हैं कि विश्व चैंपियन होने के बावजूद उन्हें भारत के खिलाफ केवल दो टेस्ट मैच की श्रृंखला खेलने के लिए मिल रही है। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ने कहा, ‘‘उम्मीद है कि निकट भविष्य में हमें भारत के खिलाफ चार टेस्ट मैच की सीरीज खेलने के लिए मिलेगी।’’
भारत की टीम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार या पांच टेस्ट मैच की सीरीज खेलती रही है लेकिन अन्य टीमों के खिलाफ वह अक्सर दो मैच की सीरीज ही खेलती है। उन्होंने कहा, ‘‘जब कार्यक्रम तय करने की बात आती है तो खिलाड़ी इसमें शामिल नहीं होते। मुझे लगता है कि हमारे जिस खिलाड़ी को भी मीडिया से बात करने का मौका मिला है उसके सामने यह सवाल जरूर आया होगा और उन्होंने इस पर निराशा जाहिर की है।’’
बावुमा ने कहा, ‘‘सीरीज का परिणाम जो भी रहे भारत जैसी मज़बूत टीम के ख़िलाफ़ कम से कम तीन टेस्ट मैचों की सीरीज अच्छी रहेगी। यह प्रशंसकों के लिए भी अच्छा है। इससे उन्हें अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी तथा इससे किसी टीम को विजेता बनने या वापसी करने का भी मौका मिलेगा।’’