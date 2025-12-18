Cricket Logo
Ashes: बेन स्टोक्स नहीं बने खेवैया तो डूबेगी इंग्लैंड की नैया, एडिलेड टेस्ट के दूसरे दिन हुई हालत खस्ता

Ashes: बेन स्टोक्स नहीं बने खेवैया तो डूबेगी इंग्लैंड की नैया, एडिलेड टेस्ट के दूसरे दिन हुई हालत खस्ता

संक्षेप:

इंग्लैंड की एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे एशेज टेस्ट के दूसरे दिन हालत खस्त हो गई। बेन स्टोक्स खेवैया नहीं बने तो इंग्लैंड की नैया डूब जाएगी। इंग्लैंड ने पहली पारी में 8 विकेट खो दिए हैं।

Dec 18, 2025 03:39 pm ISTMd.Akram एडिलेड, भाषा
नाथन लियोन के रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन और इस मैच में वापसी करने वाले कप्तान पैट कमिंस की शानदार गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे एशेज क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन गुरुवार को अपना पलड़ा भारी रखा। इंग्लैंड ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में आठ विकेट पर 213 रन बनाए हैं और वह ऑस्ट्रेलिया से 158 रन पीछे है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 371 रन बनाए थे। इंग्लैंड का दारोमदार कप्तान बेन स्टोक्स पर टिका है जो 151 गेंद पर 45 रन बनाकर खेल रहे हैं। उनके साथ दूसरे छोर पर खड़े जोफ्रा आर्चर ने 30 रन बनाए हैं।

इंग्लैंड का स्कोर एक समय आठ विकेट पर 168 रन था और लग रहा था कि उसकी पहली पारी दूसरे दिन ही समाप्त हो जाएगी लेकिन स्टोक्स और आर्चर दिन के अंतिम 14 ओवर में कोई विकेट नहीं गिरने दिया। इन दोनों ने अभी तक नौवें विकेट के लिए 45 रन जोड़े हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने सुबह अपनी पहली पारी आठ विकेट पर 326 रन से आगे बढ़ाई। आर्चर (53 रन देकर पांच विकेट) ने मिचेल स्टार्क (54 रन) को बोल्ड और लियोन (09) को पगबाधा आउट करके पारी में पांच विकेट पूरे किए। स्कॉट बोलैंड 21 गेंदों पर 14 रन बनाकर नाबाद रहे।

पैट कमिंस
लियोन ने अपने पहले ही ओवर में दो विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी सूची में मैकग्रा को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल कर लिया। उन्होंने अब तक 51 रन देकर दो विकेट लिए हैं। कमिंस ने 54 रन देकर तीन जबकि बोलैंड ने 31 रन देकर दो विकेट लिए हैं। इस श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट लेने वाले स्टार्क को 12 ओवर में अभी तक कोई विकेट नहीं मिला है। इंग्लैंड ने सहज शुरुआत की और एक समय उसका स्कोर बिना किसी नुकसान के 37 रन था। कमिंस ने जैक क्रॉली (09) को आउट करके सीरीज का अपना पहला विकेट लिया। इससे इंग्लैंड की पारी लड़खड़ा गई और उसने 15 गेंद और पांच रन के अंदर तीन विकेट गंवा दिए।

ऑफ स्पिनर लियोन को 10वें ओवर में गेंद सौंपी गई। उन्होंने चार गेंदों के अंदर ओली पोप (03) और बेन डकेट (29) को आउट कर दिया, जिससे इंग्लैंड का स्कोर तीन विकेट पर 42 रन हो गया। उन्होंने पोप को एक घूमती हुई गेंद पर आगे बढ़कर खेलने के लिए मजबूर किया और उनके शॉट को जोश इंग्लिस ने मिडविकेट पर डाइव लगाते हुए कैच कर दिया। इससे उन्होंने तेज गेंदबाज मैकग्रा के 563 टेस्ट विकेटों की बराबरी कर ली। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर लियोन ने डकेट को बोल्ड किया और इस तरह से वह मैकग्रा से आगे निकल गए। टीवी कवरेज में स्टेडियम के कमेंट्री बूथ में बैठे मैकग्रा को नकली नाराजगी जताते हुए कुर्सी फेंकने का नाटक करते हुए दिखाया गया।

नाथन लियोन

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में अब केवल महान शेन वार्न ही लियोन से आगे हैं। वार्न ने 1992 से 2007 तक 145 टेस्ट मैचों में 708 विकेट लिए। लियोन ने इस तरह से शानदार वापसी की। उन्हें ब्रिस्बेन में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच से बाहर रखा गया था। कमिंस ने जो रूट (19) को आउट किया, जबकि कैमरन ग्रीन ने अपनी तीसरी ही गेंद पर हैरी ब्रूक को विकेटकीपर एलेक्स कैरी के हाथों कैच कराया जिससे चाय के विश्राम से ठीक पहले पांचवें विकेट के लिए उनकी 56 रन की साझेदारी टूट गई। ब्रूक ने 63 गेंदों में 45 रन बनाए।

इस मैच में निर्णय समीक्षा प्रणाली (डीआरएस) की भूमिका भी संदिग्ध रही है। जेमी स्मिथ (22) जब 16 रन पर थे तब उन्होंने स्लिप में खड़े उस्मान ख्वाजा को कैच दे दिया। मैदानी अंपायरों ने कैच का मामला टीवी अंपायर को सौंप दिया, जिन्होंने फैसला सुनाया कि गेंद ग्लव्स या बल्ले से नहीं बल्कि हेलमेट से लगकर स्लिप में गई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी इस फैसले से हैरान थे। इसी बल्लेबाज के खिलाफ कमिंस की गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगकर विकेटकीपर कैरी के पास पहुंची तो अंपायर ने उसे आउट करार दिया। रीप्ले से स्पष्ट नहीं हो पा रहा था की गेंद बल्ले से लगी है या नहीं लेकिन इसके बावजूद टीवी अंपायर ने बल्लेबाज को आउट दिया। इंग्लैंड की टीम पांच टेस्ट मैच की श्रृंखला के पहले दो मैच हारने के कारण 0-2 से पीछे चल रही है। उसे अगर एशेज जीतने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखना है तो इस मैच में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है।
Ben Stokes Australia vs England Pat Cummins
