टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम गेंदों में 3000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैरी ब्रुक, टॉप-5 की लिस्ट में दो भारतीय

संक्षेप:

हैरी ब्रुक टेस्ट क्रिकेट में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। हैरी ब्रुक ने यह विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 3000 रन बनाए हैं। उन्होंने 3000 टेस्ट रन बनाने के लिए सिर्फ 3468 गेंदों का सामना किया।

Dec 26, 2025 02:23 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
एशेज सीरीज 2025-26 का चौथा मुकाबला 26 दिसंबर शुक्रवार से मेलबर्न के एमसीजी क्रिकेट ग्राउंड पर शुरू हुआ। इस मुकाबले में इंग्लैंड के मध्यक्रम के युवा बल्लेबाज हैरी ब्रुक ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 34 गेंदों पर 41 रन बनाए। उन्हें ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज स्कॉट बोलैंड ने एलबीडब्ल्यू आउट किया। आउट होने से पहले हैरी ब्रुक ने अपनी इस पारी में दो चौके और दो छक्के लगाए। इस छोटी सी पारी के साथ हैरी ब्रुक ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। वे टेस्ट क्रिकेट में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। हैरी ब्रुक ने यह विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 3000 रन बनाए हैं। उन्होंने 3000 टेस्ट रन बनाने के लिए 3468 गेंदों का सामना किया।

हैरी ब्रुक के बाद सबसे कम गेंदों में 3000 हजार टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट हैं जिन्होंने 3610 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की थी। सूची में तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर हैं, जो 4047 गेंदों में 3000 रन बनाने में सफल हुए थे। इस सूची में चौथे और पांचवें स्थान पर दो भारतीय बल्लेबाजों के नाम शामिल हैं। ये बल्लेबाज ऋषभ पंत और वीरेंद्र सहवाग हैं। पंत ने 3000 रन पूरे करने के लिए 4095 गेंदें ली थीं तो सहवाग ने 4129 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की थी।

टेस्ट में सबसे तेज 3000 रन (गेंदों के लिहाज से)

3468- हैरी ब्रूक (इंग्लैंड)

3610- एडम गिलक्रिस्ट (ऑस्ट्रेलिया)

4047-डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया)

4095-ऋषभ पंत (भारत)

4129-वीरेंद्र सहवाग (भारत)

हैरी ब्रुक के टेस्ट करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक अपने करियर में कुल 34 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी 57 पारियों में 54.18 की औसत और 86.86 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ कुल 3034 रन बनाए हैं। उन्होंने 10 शतक और 14 अर्धशतक लगाए हैं। ब्रुक ने अपने टेस्ट करियर में एक तिहरा शतक और एक दोहरा शतक भी जड़ा है। टेस्ट क्रिकेट में ब्रुक का सर्वोच्च स्कोर 317 रन है।

