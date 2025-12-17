Ashes: एलेक्स कैरी ने जड़ी 'गलती वाली सेंचुरी', स्निकोमीटर पर उठे सवाल; कंपनी ने क्या कहा?

संक्षेप: Ashes Alex Snickometer Controversy: ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स कैरी ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के पहले दिन शतक जमाया। विकेटकीपर कैरी शतक से पहले आउट हो चुके थे लेकिन बच गए।

Ashes Alex Snickometer Controversy: ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर-बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने बुधवार को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे एशेज टेस्ट के पहले दिन शतकीय पारी खेली। उन्होंने सातवें नंबर पर उतरने के बाद 143 गेंदों में 106 रन बनाए, जिसमें आठ चौके और एक सिक्स है। दरअसल, कैरी ने 'गलती वाली सेंचुरी' जड़ी। वह जब 72 के निजी स्कोर पर थे, तब आउट हो चुके थे लेकिन स्निकोमीटर की खामी के चलते बच गए। दिन का खेल खत्म होने के बाद विकेटकीपर ने कन्फर्म किया कि जोश टंग की गेंद पर उनके बल्ला का किनारा लगा था। हालांकि, उन्होंने कहा कि वह अंपायर के आउट देने पर रिव्यू लेते, भले ही पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होता।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कप्तान बेन स्टोक्स ने लिया था DRS जोश टंग की गेंद पर कैरी ने बल्ला चलाया लेकिन सही से कनेक्ट नहीं कर पाए। गेंद बल्ले से छूकर विकेटकीपर जैमी स्मिथ के दस्तानों में चली गई। इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने अपील की मगर मैदानी अंपायर ने आउट नहीं दिया। ऐसे में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने डीआरएस लेने का फैसला किया। स्निकोमीटर में गेंद के बल्ले से टकारने से पहले के फ्रेम में स्पाइक दिखी। थर्ड अंपायर ने कहा कि स्पाइक गेंद के बल्ले से लगने से पहले थी और गेंद बल्ले के नीचे थी। इस वजह से कैरी बच गए। इसके बाद उन्होंने अपनी पारी में 34 रन जोड़े। वह एशेज में शतक लगाने वाले चौथे ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर हैं।

स्निकोमीटर वाली कंपनी ने क्या कहा? स्निकोमीटर पर सवाल उठ रहे हैं। इस घटना के बाद स्निकोमीटर वाली कंपनी बीबीजी स्पोर्ट्स ने गलती स्वीकार की और खामी की पूरी जिम्मेदारी ली। कंपनी ने साफ किया कि यह गलती सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि कैमरा ऑपरेटर ने की थी। ऑपरेटर ने गलत ऑडियो फीड मॉनिटर कर ली थी, जिससे स्ट्राइकर के एंड के बजाय बॉलर के एंड के माइक्रोफोन का वॉल्यूम बढ़ गया। बीबीजी स्पोर्ट्स ने एक बयान में कहा, ''एलेक्स कैरी ने माना कि बॉल लगी थी, इससे यही नतीजा निकलता है कि उस समय स्निको ऑपरेटर ने ऑडियो प्रोसेसिंग के लिए गलत स्टंप माइक चुना होगा। बीबीजी इस गलती की पूरी जिम्मेदारी लेती है।''