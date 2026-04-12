आशा भोसले ने इस धाकड़ क्रिकेटर संग गाया था हिट गाना, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान हुई थी मुलाकात
आशा भोसले ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धाकड़ क्रिकेटर ब्रेट ली संग एक हिट गाना गाया था। दोनों की मुलाकात 2007 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान हुई थी।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली और महान गायिका आशा भोसले ने 2007 में एक अनोखी 'म्यूजिकल' जोड़ी बनाई थी जिसने 'यू आर द वन फोर मी' जैसा हिट गाना दिया था। प्रख्यात गायिका भोसले का 92 वर्ष की उम्र में रविवार को मुंबई में निधन हो गया। उन्हें सीने में संक्रमण और कमजोरी के कारण एक दिन पहले ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ली ने अपनी आत्मकथा 'माई लाइफ : ब्रेट ली' में उन्हें 'एक प्यारी, सौम्य महिला' बताया था जिनकी हंसी मजाक की प्रवृति (सेंस ऑफ ह्यूमर) बहुत बढ़िया थी।
चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान हुई मुलाकात
उनकी मुलाकात 2007 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान हुई थी, जब ली से एक एल्बम में योगदान देने के बारे में बात की गई थी जिसमें अंतरराष्ट्रीय कलाकार और बॉलीवुड सितारे शामिल होने वाले थे। इस प्रस्ताव में दिलचस्पी दिखाते हुए उन्होंने इसके लिए हामी भर दी, विशेषकर यह सुनकर कि इस एल्बम में रॉबी विलियम्स जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। ली ने 2011 में लिखी अपनी किताब में लिखा था, ''मुझे बताया गया कि इस एल्बम में मेरे लिए एक गाना चुना जाएगा, फिर मैं उसे सीखूंगा और चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान किसी समय आशा जी के साथ मिलकर उसकी रिकॉर्डिंग करूंगा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा सच में हो रहा है, एक महान हस्ती के साथ काम करने का यह कितना जबरदस्त मौका था।''
'भारतीय संगीत की अरेथा फ्रैंकलिन'
भोसले को 'भारतीय संगीत की अरेथा फ्रैंकलिन' बताते हुए ली ने उस रिकॉर्डिंग के बारे में किताब में लिखा था कि क्रिकेट के बेहद व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद उन्होंने भोसले के साथ चार घंटे की रिकॉर्डिंग के लिए समय निकाल ही लिया था। ली ने लिखा था, ''वह एक प्यारी, सौम्य महिला थीं जिनका 'सेंस ऑफ ह्यूमर' बहुत बढ़िया था। यह क्लिप मुख्य रूप से एक ऑफिस में फिल्माई गई थी। हालांकि मुझे ठीक से पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन मुझे इसमें बहुत मजा आया।'' यह गाना बाद में काफी हिट हुआ। चार महीने बाद जब वे सिडनी ओपेरा हाउस में दोबारा मिले तो भोसले ने ली को यह एल्बम भेंट किया जिस पर उन्होंने अपने हाथ से एक निजी संदेश भी लिखा था। ली ने लिखा, ''यह हमेशा मेरे सबसे कीमती खजानों में से एक रहेगा।‘’
शिवाजी पार्क में होगा अंतिम संस्कार
भारतीय सिनेमा के इतिहास में भोसले ने आठ दशकों के अपने करियर में 20 भाषाओं में 12,000 से अधिक गीत गाए। उन्हें वर्ष 2000 में दादासाहेब फाल्के और 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भोसले का अंतिम संस्कार सोमवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में किया जाएगा। उनके बेटे आनंद भोसले ने यह जानकारी दी। आनंद भोसले ने संवाददाताओं से कहा, ''मेरी मां का आज निधन हो गया। लोग सोमवार पूर्वाह्न 11 बजे लोअर परेल स्थित कासा ग्रांडे में उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे, जहां वह रहती थीं। उनका अंतिम संस्कार सोमवार शाम चार बजे शिवाजी पार्क में किया जाएगा।''
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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