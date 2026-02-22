होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
अब शोर मचाने से क्या फायदा? सुपर 8 विवाद पर सुनील गावस्कर ने आलोचकों को लगाई लताड़

Feb 22, 2026 11:15 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ICC को सोशल मीडिया पर सुपर 8 टीमों को प्री-सीडिंग देने के लिए खूब सुनना पड़ रहा है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 स्टेज के लिए 8 टीमों को वरीयता दी गई थी। उनके मैच पहले से ही डिसाइडेड थे।

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी को सोशल मीडिया पर सुपर 8 टीमों को प्री-सीडिंग देने के लिए खूब सुनना पड़ रहा है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 स्टेज के लिए 8 टीमों को वरीयता दी गई थी। उनके मैच पहले से ही डिसाइडेड थे। इसकी वजह से ग्रुप फेज की चार टेबल टॉपर्स टीमें एक ही ग्रुप में हैं। इसको लेकर अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टूर्नामेंट में कमेंट्री कर रहे सुनील गावस्कर ने भी बयान दिया है।

सुपर 8 के ग्रुप 1 को ग्रुप ऑफ डेथ कहा जा रहा है, क्योंकि हर ग्रुप की टॉप टीम इस ग्रुप का हिस्सा है, जबकि दूसरे ग्रुप में दूसरे-दूसरे नंबर वाली टीमें शामिल हैं। उस ग्रुप में से भी दो टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी और ग्रुप 1 से भी दो ही टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी। ऐसे में आईसीसी आलोचना हो रही है कि ग्रुप फेज में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम को टूर्नामेंट से सुपर 8 से ही बाहर होना पड़ेगा।

इंडिया टुडे से बात करते हुए सुनील गावस्कर ने कहा, "यह बात अभी क्यों उठाई जा रही है? टूर्नामेंट शुरू होने से पहले यह बात क्यों नहीं उठाई गई? ये वो सवाल हैं जो उन लोगों से पूछे जाने चाहिए जो अब ये बातें उठा रहे हैं। मुझे जो वजह समझ आ रही है, शायद ICC इसे बेहतर तरीके से समझा सके, वह यह है कि टूर्नामेंट दो देशों में खेला जा रहा है।" सुनील गावस्कर ने आईसीसी के फैसले की कद्र की और कहा कि दो देशों में खेले जा रहे टूर्नामेंट और पाकिस्तान के वहीं खेलने की वजह से ऐसा हुआ है।

उन्होंने आगे कहा, "इंटरनेशनल ट्रैवल, इमिग्रेशन, और कस्टम्स, इन सभी चीजों का ध्यान रखना होता है। एयरलाइन और होटल बुकिंग का सवाल भी है; हर टीम एक जैसे लोगों के साथ ट्रैवल नहीं करती। कुछ टीमें 15 लोगों की सपोर्ट स्टाफ टीम के साथ ट्रैवल करती हैं, इसलिए शायद उन्हें 35-40 कमरों की जरूरत होती है। कुछ टीमें कुल मिलाकर 20-22 लोगों के साथ ट्रैवल कर सकती हैं, इसलिए उन्हें कम कमरों की जरूरत हो सकती है। इन सभी चीजों का ध्यान रखना होता है और शायद यही वजह है कि प्री-सीडिंग हुई।"

क्या है असली विवाद?

आलोचकों का कहना है कि जिस टीम को सेमीफाइनल में जाने का अधिकार मिलना था, वह इस प्री-सीडिंग की वजह से नहीं मिला है। उदाहरण के तौर पर अगर चार ग्रुप की दो-दो टेबल टॉपर्स दो अलग-अलग सुपर 8 के ग्रुप में होतीं तो उनके भी आगे जाने के चांस होते, लेकिन अब चारों एक ग्रुप में हैं तो उनमें से कोई दो टीमें ही आगे जा सकेंगी।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट


ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन
