बतौर कप्तान आप खुद ही रन नहीं बनाए; सूर्यकुमार यादव पर भड़के सुनील गावस्कर

सुनील गावस्कर ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के शॉट सिलेक्शन और बैटिंग ऑर्डर में बहुत ज्यादा बदलाव की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत बदलाव तो समझ में आता है लेकिन ऐसे तो टीम की लय ही प्रभावित हो जाएगी।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 03:28 PM
एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 4 मैच में भारत के बैटिंग ऑर्डर में मनमाने ढंग से बदलाव करने पर महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने नाखुशी जताई है। उन्होंने कहा कि थोड़े-बहुत बदलाव तो चलते हैं लेकिन इतने बदलाव से तो टीम की लय ही बिगड़ जाएगी। उन्होंने कप्तान सूर्यकुमार यादव को नसीहत देते हुए कहा है कि बतौर कप्तान खुद आपसे तो पिछले मैच में रन बने नहीं और आप शिवम दुबे को तीसरे नंबर पर भेज दे रहे हैं। उन्होंने सूर्या के शॉट सिलेक्शन पर भी सवाल उठाया।

इंडिया टुडे से बातचीत में गावस्कर ने कहा, 'कभी-कभी आप बल्लेबाजों को कुछ प्रैक्टिस देने की सोचते हैं, आप सके लिए बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा बहुत बदलाव करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतने सारे बदलाव किए जाने चाहिए। इससे टीम की लय पर असर पड़ता है। बैटिंग ऑर्डर को भी लय की जरूरत होती है।'

गावस्कर ने कहा, 'कभी-कभार आप परिस्थितियों के मद्देनजर किसी को ऊपर भेज सकते हैं। लेकिन दुबे जैसे फिनिशर को तीसरे नंबर पर भेजना थोड़ा पेचीदा था। दुबे आम तौर पर 5 या 6 नंबर पर एक फिनिशर की भूमिका निभाते हैं।'

सूर्यकुमार यादव के शॉट सिलेक्शन पर सवाल उठाते हुए कहा, 'बतौर कप्तान आपने खुद पिछले मैच में रन नहीं बनाए। कप्तान के लिए आकर कुछ रन बनाना महत्वपूर्ण होता है। वह नंबर 4 पर आए और वही शॉट खेलकर फिर आउट हुए। आम तौर पर यह उनके लिए बहुत ही प्रोडक्टिव शॉट है, इस पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन जब आप जूझ रहे हैं तब हो सकता है कि जब तक आप पिच को परख नहीं लेते, तब तक नहीं खेलना चाहिए। एक बार जब आप सेटल हो गए और 25 या 30 रन बना लिए तब आप उस शॉट को खेलिए। मुझे लगता है कि संभवतः यह एक एरिया है जहां भारत थोड़ा फेल रहा, खैर किस्मत से गेंदबाजों ने हमें बचा लिया।'

बुधवार को एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से शिकस्त देकर फाइनल का टिकट पक्का किया। गुरुवार को पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मैच है। चूंकि श्रीलंका पहले ही फाइनल की रेस से बाहर है, इसलिए गुरुवार का मैच वर्चुअल सेमीफाइनल बन गया है। इसमें जो भी टीम जीतेगी वो 28 सितंबर को फाइनल में भारत से भिड़ेगी।

