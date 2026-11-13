आर्यवीर सहवाग नंबर-1, पाकिस्तानी बल्लेबाज पड़ा पीछे; U19 एशिया कप में सबसे ज्यादा रन

आर्यवीर सहवाग ने अंडर-19 एशिया कप में बल्ले से तबाही मचा रखी है। उनके नाम अभी तक 4 मैचों में 303 रन दर्ज है और वह 300 रन का आंकड़ा पार करने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। उनके पीछे एक पाकिस्तानी बल्लेबाज पड़ा है।

वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग अंडर-19 एशिया कप में अपने बल्ले से तबाही मचा रहे हैं। पित के नक्शेकदम पर चलते हुए वह इस टूर्नामेंट में विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। अंडर-19 एशिया कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में आर्यवीर सहवाग पहले पायदान पर चल रहे हैं। वह अभी तक इस टूर्नामेंट में दो हाफ सेंचुरी और एक सेंचुरी जड़ चुके हैं। उनके नाम 300 से अधिक रन है और वह इस टूर्नामेंट में फिलहाल 300 का आंकड़ा पार करने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। उनके पीछे पाकिस्तान के बल्लेबाज उस्मान खान पड़े हैं, जिनके नाम 4 मैचों में 238 रन दर्ज है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप का फाइनल शनिवार, 14 नवंबर को खेला जाना है। इस मैच के जरिए पता चलेगा कि किस बल्लेबाज के सिर नंबर-1 का ताज सजेगा।

आर्यवीर का औसत 100 के पार U19 एशिया कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में आर्यवीर सहवाग 303 रनों के साथ पहले पायदान पर चल रहे हैं। 4 मैचों में उन्होंने 101 की लाजवाब औसत के साथ यह रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट भी 95.58 का रहा है। वह टूर्नामेंट में 2 अर्धशतक और 1 शतक लगा चुके हैं। उन्होंने 29 चौके और 16 गगनचुंबी छक्के भी लगाए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में एक और बड़ी पारी खेल सहवाग की नजरें ट्रॉफी के साथ-साथ टूर्नामेंट के बेस्ट बैटर का अवॉर्ड अपने नाम करने पर होगी।

दूसरे नंबर पर मौजूद पाकिस्तान के उस्मान खान भी लाजवाब फॉर्म में चल रहे हैं। 4 मैचों में उनके बल्ले से 119 की औसत के साथ 238 रन निकले हैं। उनका स्ट्राइक रेट इस दौरान 100 के पार रहा है। उस्मान ने यह रन 103.03 के स्ट्राइक रेट के साथ बनाए हैं। उन्होंने अभी तक 1 शतक और 1 ही अर्धशतक लगाया है।

अंडर-19 एशिया कप 2026 में इनके अलावा टॉप-5 में बांग्लादेश के अहसन अल मुमिन, अफगानिस्तान के शाह फैसल रहीमी और भारतीय कप्तान लक्ष्य रायचंदानी मौजूद हैं। लक्ष्य ने सेमीफाइनल में अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार पारी खेली थी, हालांकि वह कुछ ही रन से अपने शतक से चूक गए थे।

U19 एशिया कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजभ

प्लेयर रन आर्यवीर सहवाग 303 उस्मान खान 238 अहसन अल मुमिन 235 शाह फैसल रहीमी 167 लक्ष्य रायचंदानी 163