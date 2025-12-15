पिछले मैच के महाफ्लॉप खिलाड़ी को मिला प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड, साउथ अफ्रीका के छुड़ाए छक्के

संक्षेप: न्यू चंडीगढ़ में खेले गए पिछले मैच के महाफ्लॉप खिलाड़ी को धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी20 मैच में प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड मिला। पिछला मैच जिस वजह से टीम इंडिया हारी थी, उसी खिलाड़ी ने तीसरा टी20 जिताया।

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरे टी20 मैच में टीम इंडिया की हार का सबसे बड़ा कारण पेसर अर्शदीप सिंह थे। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 54 रन लुटाए थे और कोई विकेट भी नहीं लिया था। यहां तक के एक ही ओवर में सात वाइड उन्होंने फेंकी थी, जो कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार था। हालांकि, वापसी और पलटवार किसे कहा जाता है, ये हमें अर्शदीप सिंह से ही सीखना चाहिए, क्योंकि अगले ही मैच में उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड हासिल किया है और दिखा दिया है कि वे टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज ऐसे ही नहीं बने हैं।

धर्मशाला में खेले गए पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के तीसरे मैच में अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में महज 13 रन दिए और 2 विकेट अपने नाम किए। ये वही गेंदबाज है, जो एक-एक ओर में 16-17 रन पिछले मैच में खाया था। अर्शदीप सिंह को इसी दमदार गेंदबाजी की बदौलत प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड मिला। 2-2 विकेट टीम इंडिया के लिए हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव को भी मिले। 18 गेंदों में 35 रन अभिषेक शर्मा ने भी बनाए, लेकिन मैच विनिंग परफॉर्मेंस अर्शदीप सिंह की ही थी, जिन्होंने रीजा हेंड्रिक्स और एडेन मार्करम का विकेट लिया था। एक को पहले ओवर में आउट किया था और दूसरे को आखिर में चलता किया था।

मैच के बाद अर्शदीप सिंह ने कहा, "जब मैं ग्राउंड पर आया, तो सब मुझसे कह रहे थे कि यह भी तुम्हारा होम ग्राउंड है। तो सबसे पहले मैंने उनसे कहा, नहीं, यह मेरा होम ग्राउंड नहीं है - इससे मुझे अच्छा लगा और उसके बाद, बस मैंने बेसिक्स पर ध्यान दिया, बेसिक्स सही किए और अपनी स्किल्स पर भरोसा किया। जब आप इस लेवल पर खेलते हैं, तो कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आप वो चीजें नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हैं। पिछला मैच एक खराब दिन था, इसलिए यह करके (इस मैच में अच्छी बॉलिंग करके) अच्छा लग रहा है।"