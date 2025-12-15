Mon, Dec 15, 2025Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Arshdeep Singh wins player of the Match Award who was biggest flop in 2nd T20I Match vs South Africa
पिछले मैच के महाफ्लॉप खिलाड़ी को मिला प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड, साउथ अफ्रीका के छुड़ाए छक्के

संक्षेप:

न्यू चंडीगढ़ में खेले गए पिछले मैच के महाफ्लॉप खिलाड़ी को धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी20 मैच में प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड मिला। पिछला मैच जिस वजह से टीम इंडिया हारी थी, उसी खिलाड़ी ने तीसरा टी20 जिताया।

Dec 15, 2025 05:47 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरे टी20 मैच में टीम इंडिया की हार का सबसे बड़ा कारण पेसर अर्शदीप सिंह थे। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 54 रन लुटाए थे और कोई विकेट भी नहीं लिया था। यहां तक के एक ही ओवर में सात वाइड उन्होंने फेंकी थी, जो कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार था। हालांकि, वापसी और पलटवार किसे कहा जाता है, ये हमें अर्शदीप सिंह से ही सीखना चाहिए, क्योंकि अगले ही मैच में उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड हासिल किया है और दिखा दिया है कि वे टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज ऐसे ही नहीं बने हैं।

धर्मशाला में खेले गए पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के तीसरे मैच में अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में महज 13 रन दिए और 2 विकेट अपने नाम किए। ये वही गेंदबाज है, जो एक-एक ओर में 16-17 रन पिछले मैच में खाया था। अर्शदीप सिंह को इसी दमदार गेंदबाजी की बदौलत प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड मिला। 2-2 विकेट टीम इंडिया के लिए हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव को भी मिले। 18 गेंदों में 35 रन अभिषेक शर्मा ने भी बनाए, लेकिन मैच विनिंग परफॉर्मेंस अर्शदीप सिंह की ही थी, जिन्होंने रीजा हेंड्रिक्स और एडेन मार्करम का विकेट लिया था। एक को पहले ओवर में आउट किया था और दूसरे को आखिर में चलता किया था।

मैच के बाद अर्शदीप सिंह ने कहा, "जब मैं ग्राउंड पर आया, तो सब मुझसे कह रहे थे कि यह भी तुम्हारा होम ग्राउंड है। तो सबसे पहले मैंने उनसे कहा, नहीं, यह मेरा होम ग्राउंड नहीं है - इससे मुझे अच्छा लगा और उसके बाद, बस मैंने बेसिक्स पर ध्यान दिया, बेसिक्स सही किए और अपनी स्किल्स पर भरोसा किया। जब आप इस लेवल पर खेलते हैं, तो कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आप वो चीजें नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हैं। पिछला मैच एक खराब दिन था, इसलिए यह करके (इस मैच में अच्छी बॉलिंग करके) अच्छा लग रहा है।"

रिव्यू पर की थी चर्चा

अर्शदीप से पूछा गया कि आज आपने क्या सही किया तो इस पर उन्होंने कहा, "मैंने कुछ भी नहीं बदला। मैंने बस बॉल को सही जगह पर पिच किया और विकेट से जितनी हो सके उतनी मदद लेने की कोशिश की। विकेट में थोड़ी मदद थी, मौसम भी ठंडा था, इसलिए काफी स्विंग और सीम मिल रही थी। मैंने बस इसे सिंपल रखने की कोशिश की, सही जगहों पर बॉल डाली और मुझे उसका इनाम मिला। सच में नहीं (रीजा हेंड्रिक्स रिव्यू पर चर्चा के बारे में)। यह सूर्या भाई थे जो थोड़ा सस्पेंस बनाना चाहते थे। जैसे ही बॉल पैड पर लगी, मुझे पता था कि यह आउट है। जब मुझे जितेश से भी अप्रूवल मिल गया, तो हमें पता था कि हम रिव्यू लेने वाले हैं। वह बस थोड़ा इंतज़ार करना चाहते थे, थोड़ी बात करना चाहते थे और फिर रिव्यू लेना चाहते थे। (ब्रेविस रिव्यू पर) एक बॉलर के तौर पर, आप हर मुमकिन रिव्यू लेना चाहते हैं (हंसते हैं)। मुझे लगा कि बॉल पैड पर दो बार लगी, इसलिए कन्फ्यूजन था। (मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा) अगली बार, मैं इसका ध्यान रखूंगा।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
