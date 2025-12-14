Sun, Dec 14, 2025Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Arshdeep Singh Tops Bhuvneshwar Kumar for Most Wickets in Overs 1-6 for India breaks lasith malinga record for most t20i
भुवनेश्वर कुमार से भी आगे निकले अर्शदीप सिंह, लसिथ मलिंगा का रिकॉर्ड भी किया चकनाचूर

संक्षेप:

तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में 1-6 ओवर के बीच सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने भुवनेश्वर कुमार को पीछे छोड़ा। वहीं टी20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में लसिथ मलिंगा को पीछे छोड़ा।

Dec 14, 2025 07:57 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने रविवार को टी20 इंटरनेशनल में दो बड़ी उपलब्धि हासिल की। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने तीसरे टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। पहले गेंदबाजी करने उतरी भारतीय टीम को अर्शदीप सिंह ने दमदार शुरुआत दिलाई। उन्होंने पहले ही ओवर में रीजा हैंड्रिक्स को पवेलियन का रास्ता दिखाया। ये विकेट लेने के साथ ही अर्शदीप सिंह एक से छह ओवर के बीच सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने भुवनेश्वर कुमार को पीछे छोड़ा।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में अर्शदीप सिंह ने रीजा को आउट करने के साथ ही भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड तोड़ा। भुवनेश्वर ने 1-6 ओवर के बीच भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में 47 विकेट चटकाए थे। वहीं अर्शदीप सिंह के नाम अब 48 विकेट हो गए हैं। भारत के दिग्गज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के नाम 33 विकेट हैं और वह इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं।

भारत ने तीसरे टी20 में किया बदलाव, बुमराह-अक्षर हुए बाहर; इनकी हुई वापसी

अर्शदीप सिंह ने दिग्गज श्रीलंकाई गेंदबाज लसिथ मलिंगा के टी20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेटों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। श्रीलंका के दिग्गज लसिथ मलिंगा ने टी20 इंटरनेशनल में 84 मैचों में 107 विकेट लिए हैं, जबकि अर्शदीप सिंह ने 71 मैचों में ही 108 विकेट झटक लिए हैं। अर्शदीप सिंह टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं। उन्होंने 108 विकेट चटकाए हैं।

उनके अलावा भारतीय गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ही 100 का आंकड़ा पार कर सके हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज में अर्शदीप सिंह ने 3 मैचों में 3 विकेट लिए हैं। हालंकि दूसरे मैच में अर्शदीप काफी महंगे रहे थे और 4 ओवर में बिना विकेट लिए 54 रन खर्च किए थे।

