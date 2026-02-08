Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Arshdeep Singh threatens R Ashwin Record this far from becoming the number 1 Indian in T20 World Cup
अर्शदीप सिंह ने खतरे में डाला आर अश्विन का रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप में नंबर-1 बनने से इतना दूर

अर्शदीप सिंह ने खतरे में डाला आर अश्विन का रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप में नंबर-1 बनने से इतना दूर

संक्षेप:

टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में अर्शदीप सिंह फिलहाल दूसरे पायदान पर हैं। पूर्व दिग्गज स्पिनर आर अश्विन का रिकॉर्ड खतरे में है।

Feb 08, 2026 02:01 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अमेरिका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित भारत के पहले मुकाबले में चार ओवरों में 18 रन देकर दो विकेट झटके। उन्होंने अमेरिका के कप्तान मोनांक पटेल (0) और मोहम्मद मोहसिन (8) का शिकार किया। भारत ने 161/9 का स्कोर खड़ा किया और अमेरिका को 29 रनों से शिकस्त दी। अर्शदीप ने भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर आर अश्विन का एक रिकॉर्ड खतरे में डाल दिया है। वह टी20 वर्ल्ड कप में नंबर-1 भारतीय गेंदबाज बनने से सिर्फ चार विकेट दूर हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अर्शदीप टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में फिलहाल दूसरे पायदान पर हैं। उन्होंने अभी तक टूर्नामेंट में 15 मैच खेलने के बाद 29 विकेट हासिल किए हैं। अश्विन ने टी20 वर्ल्ड कप में 24 मुकाबले खेले और 32 शिकार किए। लिस्ट में तीसरे स्थान पर धाकड़ पेसर जसप्रीत बुमराह हैं। उन्होंने 18 मैचों में 26 शिकार किए। वह बीमार होने की वजह से भारत बनाम अमेरिका मैच में मैदान पर नहीं उतरे थे। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या 25 मैचों में 24 विकेट के साथ चौथे स्थान पर हैं। भारत अब ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में 12 फरवरी को नामीबिया से टकराएगा।

ये भी पढ़ें:जब टीम इंडिया की अटक गई सांसें, जानिए मैच की 5 बड़ी बातें; सूर्या का जवाब नहीं

टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट

32 - आर अश्विन

29 - अर्शदीप सिंह

26 - जसप्रीत बुमराह

24 - हार्दिक पांड्या

22 - रवींद्र जडेजा

16 - हरभजन सिंह

16 - इरफान पठान

मैच की बात करें तो कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दबाव में 49 गेंदों 84 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 10 चौके और चार छक्के हैं। वहीं, भारत के नई गेंद के बॉलर अर्शदीप सिंह (18 रन देकर दो विकेट) और सिराज ने अच्छी शुरूआत की जिससे अमेरिकी टीम ने 10 ओवर में तीन विकेट पर 49 रन ही बनाए और भारत हावी हो गया। वरुण चक्रवर्ती ने 12वें ओवर में मिलिंद कुमार (34 रन) को विकेटकीपर ईशान किशन के हाथों स्टंप आउट कराया। अक्षर पटेल (24 रन देकर दो विकेट) ने 16वें ओवर में संजय कृष्णमूर्ति (37 रन) और हरमीत सिंह (शून्य) के दो विकेट झटके जिससे अमेरिका का स्कोर छह विकेट पर 98 रन था। अमेरिका ने निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट पर 132 रन बनाए।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय

और पढ़ें
Arshdeep Singh T20 World Cup 2026 R Ashwin
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।